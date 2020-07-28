Bitcoin 11 bin doları da aştı - Son Dakika

Bitcoin 11 bin doları da aştı

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hızlı bir toparlanmayla Pazartesi günü yeniden aştığı 10 bin dolar sınırının ardından, yeni günde de 11,005.84 dolara ulaştı.

Bitcoin 11 bin doları da aştı, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hızlı bir toparlanmayla Pazartesi günü yeniden aştığı 10 bin dolar sınırının ardından, yeni günde de 11,005.84 dolara ulaştı. Bitcoin, 28 Temmuz 2019'da 9,530.99 düzeyinde tutunurken, bu yılın zirvesini 10,380.03 dolar ie 13 Şubat'ta, dip düzeyini de 5,140.75 dolar ile 12 Mart'ta gördü.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 92.3 milyar dolardan, son 24 saatte 118.55 milyar dolara tırmandı. Bu süre içinde en büyük 100 birimin 49'u gerilerken, ilk 10 birimden 3'ü de gerileyenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 7.67 artışla 11,005.84 dolara yükselen Bitcoin'in piyasa hacmi de 200 milyar doları da aşarak 202.99 milyar dolara çıktı.Toplam 5,807 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,886 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 118.55 milyar dolara yükselirken, toplam piyasa hacmi de 322.43 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 7.67 artışla 11,005.84 dolar,2. Ethereum yüzde 1.44 düşüşle 319.89 dolar,3.Tether yüzde 0.05 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 2.75 artışla 0.22 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 8.91 artışla 273.84 dolar,6.Bitcoin SV yüzde 7.90 artışla 210.06 dolar,7.Cardano yüzde 1.82 düşüşle 0.13 dolar,8.Litecoin yüzde 9.22 artışla 53.36 dolar9.Crypto.com Coin yüzde 4.40 artışla 0.16 dolar,10.Binance Coin yüzde 4.47 artışla 20.09 dolardan işlem görüyordu.Dijital varlık işlem platformu Paribu adına Akademetre Araştırma Şirketi'nin yaptığı "Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması"nın sonuçları kripto para sektörüyle ilgili önemli veriler ortaya koydu.Araştırmada ortaya çıkan bulgular şöyle sıralanıyor: Araştırmaya katılanların yüzde 34'ü kripto paraya güveniyor.En çok işlem yapanlar yüzde 68.7 ile Y Kuşağı'nın temsilcileri.Eğitim düzeyi arttıkça kripto para yatırımları da artıyor. Kripto para ile işlem yapanların yüzde 87.3'ünü lise ve üniversite mezunları oluşturuyor.Kripto para ile işlem yapanların yüzde 75.3'ü ücretli çalışanlar.Kripto parayı duyanlar arasında erkek ve kadınların oranı çok yakınken, işlem yapan her beş kişiden biri kadın.Kripto paranın hangi amaçla kullanıldığı sorusuna verilen çoklu yanıtlar şöyle:   Yatırım (yüzde 58.4)  Al-sat işlemleri (yüzde 57.7)  Para transferi (yüzde 29.9)Kullanıcılar teknolojiye dayalı olduğu için kripto parayı tercih ederken (yüzde 48.3), bunu "merak" (yüzde 47) ve "yüksek getiri beklentisi" (yüzde 24) izliyor.

Kripto para bilgi kaynağı tercihinde internet araştırması (yüzde 33.3) ve sosyal medya (yüzde 17.7) ilk iki sırada yer alıyor.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 08:47

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 11 bin doları da aştı - Son Dakika Ekonomi
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