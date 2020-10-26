Bitcoin 13,000 doların üzerinde tutundu

Kurumsal alımlar ve PayPal'ın kripto para transferlerine açılacağının açıklanmasının yanında, artan üretim maliyetlerinin etkisiyle hafta sonundaki zayıf işlemlerde 13,321 dolara kadar tırmanan kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, gelen satışların etkisiyle gerilese de, yeni haftaya da 13,000 doların üzerinde başladı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.36 düşüşle 13,138 dolara geriledi ve toplam piyasa hacmi yaklaşık 3.0 milyar dolarlık düşüşle 243.4 dolara geriledi ve bir haftalık kazancı yüzde 17'den yüzde 14.88'e indi.