Bitcoin 13,000 doların üzerinde tutundu - Son Dakika

Bitcoin 13,000 doların üzerinde tutundu

26.10.2020 08:48
Bitcoin 13,000 doların üzerinde tutundu, System.String[]

Kurumsal alımlar ve PayPal'ın kripto para transferlerine açılacağının açıklanmasının yanında, artan üretim maliyetlerinin etkisiyle hafta sonundaki zayıf işlemlerde 13,321 dolara kadar tırmanan kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, gelen satışların etkisiyle gerilese de,...

Kurumsal alımlar ve PayPal'ın kripto para transferlerine açılacağının açıklanmasının yanında, artan üretim maliyetlerinin etkisiyle hafta sonundaki zayıf işlemlerde 13,321 dolara kadar tırmanan kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, gelen satışların etkisiyle gerilese de, yeni haftaya da 13,000 doların üzerinde başladı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.36 düşüşle 13,138 dolara geriledi ve toplam piyasa hacmi yaklaşık 3.0 milyar dolarlık düşüşle 243.4 dolara geriledi ve bir haftalık kazancı yüzde 17'den yüzde 14.88'e indi.

Kripto para piyasalarda, geçen haftanın son iş gününde 107.54 milyar doları bulan 24 saatlik işlem hacmi, hafta sonundaki zayıf işlemler nedeniyle 77.55 milyar dolara çekildikten sonra, yeni haftaya yaklaşık 4.0 milyar dolarlık artışla 81.57 milyar dolarda başladı.Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 66 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden sekiz tanesi düşenler arasındaydı.Krpto piyasalarındaki toplam piyasa hacmi de, hafta sonunda 402.51 milyar dolar ile uzun süredir ilk kez 400 milyar doları aştıktan sonra, yeni haftanın başında 398.09 milyar dolar ile yeniden 400 milyar doların altına döndü.Toplam 7,508 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,637 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 1.36 düşüşle 13,138.03 dolar,2. Ethereum yüzde 1.57 düşüşle 408.98 dolar,3.Tether yüzde 0.03 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.02 artışla 0.25 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 1.13 düşüşle 271.01 dolar,6.Chainlink yüzde 2.78 düşüşle 12.37 dolar,7.Binance Coin yüzde 1.26 düşüşle 30.43 dolar, 8.Litecoin yüzde 0.10 düşüşle 58.20 dolar,9.Polkadot yüzde 0.70 düşüşle 4.39 dolar,10.Bitcoin SV yüzde 3.96 artışla 181.28 dolardan işlem görüyordu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yakında yayınladığı bir raporunda, ülkelerin kripto para birimlerinin çevresel etkilerini de dikkate almaları gerektiğine dikkat çekti.Kripto para madenciliğinde kullanılar elektrikte vergilendirme işleminde, özellikle çevre kirliliği etkeninin de yansıtılması gerektiğine dikkat çekildi ve bu uygulanmadığı durumlarda çevre kirliliğinin artacağı vurgulandı.OECD raporunda, özellikle çavra bağlamında, dünya genelinde politika üreticilerinin kripto varlıkların vergilendirmesi konusuna daha çok odaklanmaları gerektiği vurgulandı.Raporda ayrıca, var olan taslağın kullanıldığı durumlarda dahi, vergi mükelleflerine açıklık ve kesinliği geliştirmek için, kripto varlıklara ve onların üretimine özgü yönetmelikler önerildi. (Grafik)


Bitcoin 13,000 doların üzerinde tutundu

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Bitcoin, Piyasa, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 13,000 doların üzerinde tutundu - Son Dakika Ekonomi

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