Kurumsal alımların artması ve online ödeme sistemi PayPal'ın, kripto para transferlerine izin vereceğini açıklamasının ardından gelen alımlarla, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 13,000 doların üzerini gördü.

Yeni günün erken saatlerinde 13,147 dolara kadar tırmanan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.33 artışla 12,941 dolara çekildi ve toplam piyasa hacmi 239.71 milyar dolar ile 240 milyar dolar sınırına yaklaştı.