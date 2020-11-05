Son dakika haberi: Bitcoin 14,500 doları aştı (2)
05.11.2020 13:57
Son dakika haberler... Küresel düzeyde merkez bankalarının dijital para çıkarma hazırlıklarını artırmalarıyla, kripto parala yönelik ilgiyi artırınca, kripto piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 14,500 doları da aştı.
Küresel düzeyde merkez bankalarının dijital para çıkarma hazırlıklarını artırmalarıyla, kripto parala yönelik ilgiyi artırınca, kripto piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 14,500 doları da aştı.Bitcoin yüzde 5.91 artışla 14,526.63 dolara kadar yükseldi ve piyasa hacmi 270 milyar dolara ulaştı.Kripto para madenciliğindeki gelişmelere bağlı olarak, Bitcoin madenciliği maliyetlerinin Haziran'dan bu yana önemli ölçüde düştüğünü gösteren veriler de kripto para biriminin yükselişini destekledi. Yeni açıklanan araştırma sonuçlarına göre, Bitcoin madenciliği maliyetleri bu dönemde yüzde 16 düştü.
ABD merkezli, online ödeme sistemi PayPal'ın da yakınlarda yaptığı açıklamada, kendi sistemlerinin kullanılarak kripto para transferlerine izin vereceğini duyurmasının ardından yükselerek, son iki yılın en yüksek düzeylerini gördü. (Grafik)
- İstanbul
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