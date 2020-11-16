Bitcoin 16,000 dolarda tutundu

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.04 artışla 16,077.04 dolara yükselerek, 16,000 dolarık direnç noktasının üzeride tutunurken, haftalık kazanımı da yüzde 4.49 düzeyindeydi. Bitcoin'in piyasa hacmi de, 16,440 doları gördüğü Cuma günü 300 milyar doların üzerine yükseldikten sonra, yeni haftanın ilk gününde 298.04 milyar dolara çekildi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 61'inin değeri düşerken, ilk 10 birimden 8 tanesi düşenler arasındaydı.