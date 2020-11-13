Son dakika haberi | Bİtcoin 16,000 doların üzerinde (2) - Son Dakika

Son dakika haberi | Bİtcoin 16,000 doların üzerinde (2)

13.11.2020 08:29
Son dakika haberi | Bİtcoin 16,000 doların üzerinde (2), System.String[]

Son dakika haberleri... Küresel düzeyde hisse senedi piyasalarının yükselmesiyle sert düşen kripto para birimlerinde yaşanan toparlanmanın ardından, yeniden bir satış dalgası gelse de, Bitcoin "yeni direnç noktası" olarak gösterilen 16,000 doları da aştı.

Küresel düzeyde hisse senedi piyasalarının yükselmesiyle sert düşen kripto para birimlerinde yaşanan toparlanmanın ardından, yeniden bir satış dalgası gelse de, Bitcoin "yeni direnç noktası" olarak gösterilen 16,000 doları da aştı.

Analistler, Bitcoin rallisini tetikleyen üç ana faktörü, "türev piyasasındaki hareketsizlik, 16 bin doların sürekli test edilmesi ve 14,900 dolardaki 'balina' arz bölgesi" olarak sıralıyor. "Balina" terimi, büyük kripto varlıklarını kullanarak piyasayı manipüle edebilen kişi veya bir grubu ifade ediyor.Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.11 artışla 16,306.06 dolara yükseldi ve haftalık kazanımı yüzde 5.47 düzeyindeydi. Bitcoin'in piyasa hacmi de 302.28 milyar dolar ile 300 milyar doların üzerine yükseldi.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 65'inin değeri düşerken, ilk 10 birimden 6 tanesi düşenler arasındaydı.Kripto para birmilerinde süren toparlanmanın etkisiyle 450 milyar doları aşan toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 12 milyar dolar artışla 463.83 milyar dolara ulaştı. Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla 108.94 milyar dolardan, 118.98 milyar dolara yükseldi.Toplam 7,662 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,901 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 65.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 4.11 artışla 16,306.06 dolar,2. Ethereum yüzde 0.57 artışla 460.71 dolar,3.Tether yüzde 0.05 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.42 düşüşle 0.25 dolar,5.Chainlink yüzde 1.31 düşüşle 12.62 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 1.72 artışla 257.74 dolar,7.Litecoin yüzde 4.84 artışla 61.65 dolar,8.Binance Coin yüzde 0.49 düşüşle 27.84 dolar, 9.Polkadot yüzde 0.06 düşüşle 4.41 dolar,10.Cardano yüzde 0.88 düşüşle 0.10 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avrupa'daki düzenlemeye ilişkin bölümün "Sonuç" başlığı altında şöyle denildi: "Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority - EBA), Avrupa Birliği'ndeki (AB) kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerin finansal istikrara getireceği risk anlamında nispeten sınırlı olduğunu düşünmektedir. Fakat diğer yandan, bu varlıklardan bazılarının tüketicilerin korunması, operasyonel esneklik ve piyasa bütünlüğü açısından oluşturduğu risklerin, şu anki AB finans yasaları kapsamında olmadığını görmektedir. "Ulusal bazda yapılan yasama faaliyetlerindeki güncel gelişmeler de eşit bir oyun alanı sağlanması konusunda riskleri arttırmaktadır. Kripto varlıkların denetimiyle ilgi başka bir problem de tutarlı bir muhasebe ve vergi uygulamasının olmamasıdır."Kurum Avrupa Komisyonu'na, kripto endüstrisi büyümesinin bu aşamada AB düzeyinde biraksiyon gerektirip gerektirmediğini değerlendirmek için bir maliyet/fayda analizi yapmasınıönermektedir. Ayrıca, AML/CFT (Kara Para Aklamaya ve Terörizmin Finansmanına Karşı Mücadele) risklerini azaltmak için FATF'nin (Mali Eylem Görev Gücü) güncel ve gelecekteki tavsiyeleri kullanılabilir.

"Bu sırada, EBA kripto varlık faaliyetleriyle ilgili olarak düzenleyici sınırları ve inovasyonları izlemeye devam edecek ve Avrupa Komisyonu'na bankaların bu varlıklara maruz kalma risklerinin işleyişi hakkında rapor verecektir. Belli ki, AB'nin kripto varlık endüstrisini tam olarak kapsayabilmesi için hala yapması gereken çok iş var ama bu konudaki güncel yaklaşım pozitiftir."


- İstanbul
Son dakika haberi | Bİtcoin 16,000 doların üzerinde (2)

Avrupa Birliği, Bitcoin, Piyasa, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Bİtcoin 16,000 doların üzerinde (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi! Favori yarışmacı elemeye kaldı Eminönü'nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi
Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı         
08:20
Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum         
07:23
Brezilya'da öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu Brezilya'da öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu         
04:53
Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından kendi başına sıktı Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından kendi başına sıktı         
01:30
Esenyurt'ta zincirleme kaza! Yanan arabadaki kişiler son anda kurtarıldı Esenyurt'ta zincirleme kaza! Yanan arabadaki kişiler son anda kurtarıldı         
00:39
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu         
13:53
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 08:57:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Bİtcoin 16,000 doların üzerinde (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei