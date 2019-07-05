Bitcoin 176 ülkeden fazla elektrik tüketiyor
1 saat önce
Kripto para birimi Bitcoin, yıllık yaklaşık 60 terawatt elektrik tüketimi ile 176 ülkeden daha fazla elektrik tüketiyor.
Kripto para birimi Bitcoin, yıllık yaklaşık 60 terawatt elektrik tüketimi ile 176 ülkeden daha fazla elektrik tüketiyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:02
Bitcoin elektrik tüketiminde 'İsviçre'yi geçti'
PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma
Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu
Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı