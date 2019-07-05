Son Dakika Haberleri: Bitcoin 176 ülkeden fazla elektrik tüketiyor
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Bitcoin 176 ülkeden fazla elektrik tüketiyor

1 saat önce

Kripto para birimi Bitcoin, yıllık yaklaşık 60 terawatt elektrik tüketimi ile 176 ülkeden daha fazla elektrik tüketiyor.

Bitcoin 176 ülkeden fazla elektrik tüketiyor, System.String[]
Kripto para birimi Bitcoin, yıllık yaklaşık 60 terawatt elektrik tüketimi ile 176 ülkeden daha fazla elektrik tüketiyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:02 
Ekonomi
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