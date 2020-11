Bitcoin 18,000 doların altına döndü

Hisse senedi piyasalarında, Covid-19 pandemisine bağlı büyük oynaklıkların yanında, Kanada'da iki dijital para varlıkları yönetim şirketinin hükümetten ön onay almalarının da desteğinde 18,488 dolar ile üç yılın zirvesine tırmanan Bitcoin, gelen kar satışlarıyla 18,000 doların altına döndü.

Bitcoin'in, özellikle son dönemdeki makro-ekonomik etkenlerin yanında, büyük kurumların da yatırımların bir bölümünü bu alana kaydırmalarının etkisiyle yükseldiğine dikkat çeken analistlere göre, ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal'in sistemlerini, başta Bitcoin olmak üzere sistemlerini bazı kripto para birimlerine açacağını açıklaması da Bitcoin'deki tırmanışı destekledi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.07 düşüşle 17,768.59 dolara geriledi ve haftalık kazanımı yüzde 13.45 düzeyine çekildi. Bitcoin'in piyasa hacmi de, 24 saatte yaklaşık 10 milyar dolar düşerek 329.56 milyar dolara indi.Kripto para piyasalarında toplam hacim de son 24 saatte yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüşle 497.58 milyar dolar ile yeniden 500 milyar doların altına döndü. Kripto para piyasalarında gelen satışlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 86'sının değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.Yoğun satışların etkisiyle, kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte 5 milyar dolar dolayında artışla 159.5 milyar dolardan, 165.88 milyar dolara yükseldi.Toplam 7,716 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,095 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 66.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 1.07 düşüşle 17,768.59 dolar,2. Ethereum yüzde 2.62 düşüşle 474.99 dolar,3.Tether yüzde 0.07 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 3.65 düşüşle 0.29 dolar,5.Chainlink yüzde 6.48 düşüşle 13.28 dolar,6.Litecoin yüzde 1.98 düşüşle 73.41 dolar,7.Bitcoin Cash yüzde 3.20 düşüşle 247.71 dolar,8.Polkadot yüzde 3.82 düşüşle 4.68 dolar,9.Binance Coin yüzde 1.87 düşüşle 27.93 dolar, 10.Cardano yüzde 4.86 düşüşle 0.10 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, ABD'deki "vergilendirme" konusu da şöyle anlatıldı: "Bu bölümdeki metin kripto para birimlerinin vergilendirilmesi konusunda IRS hükümlerindenalıntılara dayanmakta ve oradan bilgiler içeriyor."ABD Gelir İdaresi (IRS)IRS Sanal Para Birimi Kılavuzu: Sanal Para Birimleri, ABD federal vergi amaçlarına uygunolarak bir eşya gibi işleme alınır; mülkiyet işlemlerine uygulanan genel kurallar geçerlidir."Bir yatırımcının madencilikle kazandığı sanal para birimleri vergiye tabidir. Bunlar elde edildiği zamanki adil piyasa değerinden hesaba katılmalı ve brüt gelir olarak sınıflandırılmalıdır."Bir vergi mükellefinin sanal para birimi "madenciliği" bir ticaret veya işletme faaliyeti oluşturuyorsa ve bu "madencilik" faaliyeti, vergi mükellefi olan bir çalışan tarafından yapılmıyorsa, bu aktiviteden gelen serbest meslek net geliri (genelde brüt gelirden masraf yazılabilen kesintiler düşülerek bulunur) "serbest meslek geliri" olarak tanımlanıp serbest meslek vergisine tabidir."Bir sanal para biriminin satışı veya değiş-tokuşu ya sermaye kazancı ya da sıradan kazançyaratır ki bunlar ABD'de farklı şekilde vergilendirilir. Hisse senetleri, tahviller ve diğer yatırım malları genelde sermaye varlıklarıdır; diğer taraftan bir ticaret veya işletme işinde daha çok müşterilere satılmak üzere tutulan mal stokları veya diğer mallar sermaye varlığı olarak görülmez. Kazancın vergilendirilmesi de sanal para biriminin bir sermaye varlığı olarak satılıp satılmadığına veya bir sermaye varlığı olarak değiş tokuşunun yapılıp yapılmamasına göre değişir."Sanal para birimini, mal ve hizmet karşılığında yapılan bir ödeme olarak alan bir vergi mükellefi brüt geliri hesaplarken sanal para biriminin eline geçtiği zamanki adil piyasa değerini ABD Doları cinsinden eklemek zorundadır."Sanal para birimi karşılığında elde edilen malın adil piyasa değeri, vergi mükellefinin sanal para biriminin tespit esasına dayanan değerini geçerse, vergiye tabi kazanç oluşmuş olur. Tersi durumunda vergi mükellefinin kaybı oluşur."Yabancı para birimi kazanç veya kaybı için, sanal para birimine uygulanacak bir hesaplamayoktur; ayrıca sanal para birimi federal vergi amacına uygun olarak yabancı para kazancı veya kaybı oluşturacak bir para birimi gibi de işlem görmez."Sunduğu hizmet karşılığında bağımsız bir yüklenici tarafından elde edilen sanal para birimleri serbest meslek geliri oluşturur. Sonuç olarak, bu yolla kazanılan sanal para biriminin elde edildiği tarihte ABD Doları cinsinden olan adil piyasa değeri serbest meslek vergisine tabi olur."Masraf kesintilerine, yapılan aktivitenin bir işletme faaliyeti mi yoksa bir hobi mi olduğuna göre karar verilir."Bir işveren tarafından hizmet bedeli olarak ödenen sanal para birimi ücret kapsamına girer ve işveren istihdam vergisi söz konusu olur."Sanal para birimi kullanılarak yapılan bir ödeme hakkında, mal/varlıkla yapılan her ödemegibi bilgiyi raporlama şartı vardır. Örneğin, bir vergi yılı içinde, bir ticaret veya işletme faaliyeti sırasında, vergiden muaf olmayan bir ABD alıcısına, 600 dolar ve üstü değerinde sanal para birimi kullanarak sabit ve belirlenebilir gelir ödemesi yapan biri, bu ödemeyi IRS'ye ve alıcıya bildirmek zorundadır. Sabit ve belirlenebilir gelir ödemeleri örnekleri içinde kira, maaş, ücret, primler, yıllık ödenek ve tazminatlar yer alır."Sanal para birimi kullanılarak yapılan ödemeler, bir mal/varlıkla yapılan her ödeme gibi yedek stopaja tabidir; bu sebeple sanal para birimi kullanarak bildirilmesi zorunlu ödeme yapanlar, alıcıdan vergi mükellefi kimlik numarası (TIN) istemek zorundadırlar."Tüccarlar ve müşterileri arasındaki ödemeleri yapmak için, bağlantılı olmayan çok sayıdatüccarla sözleşme yapan bir üçüncü tarafa, üçüncü taraf hesaplaşma organizasyonu (TPSO)denir. TPSO, bir tüccara yapılan ödemeleri, Ödeme Kartı ve Üçüncü Taraf Network İşlemleri,Form 1099-K isimli formla, şu her iki durumda da bildirmek zorundadır: eğer bir takvim yılıiçinde tüccar için yapılan işlemlerin sayısı 200'ü geçerse ve yapılan ödemelerin brüt miktarı 20,000 Amerikan Doları 'nı geçerse." (Grafik)