Bitcoin 18,000 doların altına döndü

Hisse senedi piyasalarında, Covid-19 pandemisine bağlı büyük oynaklıkların yanında, Kanada'da iki dijital para varlıkları yönetim şirketinin hükümetten ön onay almalarının da desteğinde 18,488 dolar ile üç yılın zirvesine tırmanan Bitcoin, gelen kar satışlarıyla 18,000 doların altına döndü.

Bitcoin'in, özellikle son dönemdeki makro-ekonomik etkenlerin yanında, büyük kurumların da yatırımların bir bölümünü bu alana kaydırmalarının etkisiyle yükseldiğine dikkat çeken analistlere göre, ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal'in sistemlerini, başta Bitcoin olmak üzere sistemlerini bazı kripto para birimlerine açacağını açıklaması da Bitcoin'deki tırmanışı destekledi.