Bitcoin 18,000 doların altına geriledi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 19,342 dolar ile iki yıldan uzun sürenin zirvesine tırmandıktan sonra gelen satışlarla 18,000 doların da altına geriledi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.46 düşüşle 17,860.75 dolar düzeyine geriledi ve haftalık getirisi sıfırlandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 331.39 milyar dolar düzeyine indi.

Analistlere göre Bitcoin'deki hızlı düşüşte, altcoin'lerin yükselişi, fazla değerlenen adres sayısındaki artış ve yüksek fonlama oranları etkili oldu. Bazı alternatif kripto paraların (altcoin), son günlerde keskine benzer gelişmeler yaşandığına dikkat çekiyor.