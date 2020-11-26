Bitcoin 18,000 doların altına geriledi - Son Dakika

Bitcoin 18,000 doların altına geriledi

26.11.2020 08:46
Bitcoin 18,000 doların altına geriledi, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 19,342 dolar ile iki yıldan uzun sürenin zirvesine tırmandıktan sonra gelen satışlarla 18,000 doların da altına geriledi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 19,342 dolar ile iki yıldan uzun sürenin zirvesine tırmandıktan sonra gelen satışlarla 18,000 doların da altına geriledi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.46 düşüşle 17,860.75 dolar düzeyine geriledi ve haftalık getirisi sıfırlandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 331.39 milyar dolar düzeyine indi.

Analistlere göre Bitcoin'deki hızlı düşüşte, altcoin'lerin yükselişi, fazla değerlenen adres sayısındaki artış ve yüksek fonlama oranları etkili oldu. Bazı alternatif kripto paraların (altcoin), son günlerde keskine benzer gelişmeler yaşandığına dikkat çekiyor.

Cointelegraph'ın haberine göre CNBC Fast Money sunucusu Brian Kelly gelişmeleri, "Bitcoin, dünyadaki diğer tüm varlık sınıflarından daha fazla fırsatı kaçırma korkusuna maruz kalıyor; 5 doların altında fiyatlandırılan spekülatif kripto paraların bir günde yüzde 30-40 değer kazandığını görüyoruz. Bunlar kısa ve orta vadeli piklerde yaşanan türden şeyler" diye yorumladı.Bitcoin'e gelen satışlar tüm kripto para piyasalarını da etkiledi ve son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 95'inin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim de, hafta başında yükseldiği 565 milyar dolarlık üç yılın zirvesinden yaklaşık 40 milyar dolarlık düşüşle 525 milyar dolara döndü.Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, 282.05 milyar dolardan 245.41 milyar dolara geriledi.Toplam 7,783 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,464 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 62.8'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 5.07 düşüşle 17,860.75 dolar,2. Ethereum yüzde 9.14 düşüşle 532.63 dolar,3.XRP yüzde 13.26 düşüşle 0.56 dolar,4.Tether yüzde 0.01 düşüşle 1.00 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 14.51 düşüşle 289.23 dolar,6.Litecoin yüzde 10.67 düşüşle 77.52 dolar,7.Chainlink yüzde 16.24 düşüşle 12.75 dolar,8.Polkadot yüzde 8.60 düşüşle 5.03 dolar,9.Binance Coin yüzde 8.91 düşüşle 29.94 dolar,10.Cardano yüzde 15.87 düşüşle 0.13 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Almanya'daki "kripto varlıklar için düzenleyici çerçeve" şöyle anlatıldı: "Sınıflandırılmalarına bağlı olarak, kripto varlıklar birden çok finansal regülasyona tabidirler.Almanya Bankacılık Kanunu (KWG - Kreditwesengesetz), Ödeme Hizmetleri Kanunu (ZAG - Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz), Menkul Kıymetler İzahname Kanunu (WpPG - Wertpapierprospektgesetz), Menkul Kıymetler Ticareti Kanunu (WpHG - Wertpapierhandelsgesetz), Yatırım Kanunu (KAGB - Kapitalanlagegesetzbuch), Yatırım Ürünleri Kanunu, VermAnlG (Vermögensanlagegesetz),Alman Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu (GwG - Geldw?schegesetz) gibi kanunlar, vakanın çeşidine göre kripto varlık iş modelleri, kripto varlık ihraçları ve alım-satımları üzerinde uygulanacaktır."Almanya düzenleyici çerçevesi, Almanya'da faaliyet gösteren işletmelere ve yapılacak ihraçlara uygulanabilir; bu da ya işletmenin ya da ihraççının Almanya'da ikamet etmesi veyayurtdışından yapılan bir iş ise işin Alman piyasalarına yönelmiş olması anlamındadır. HedefAlmanya'daki müşteri/yatırımcılar ise hizmetler ve ihraçlar Alman piyasalarına yönlendirilir."Bu değerlendirmelerde bir arzın Almanca olması her zaman belirleyici bir faktördür.Ters talep denen durumlar için bazı istisnalar yapılabilir; Alman şirketler veya müşterilertarafından yabancı bir hizmet ihracı hakkında bilgi istenmesi gibi. Bu istisnanınuygulanması için, pazarlamanın Almanya'da olmaması ve talebin türünün net olarak belgelendirilmesi gerekir." (Grafik)


Bitcoin 18,000 doların altına geriledi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 18,000 doların altına geriledi - Son Dakika Ekonomi


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