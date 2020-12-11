Bitcoin 18,000 doların altına geriledi - Son Dakika

Bitcoin 18,000 doların altına geriledi

11.12.2020 08:41
Bitcoin 18,000 doların altına geriledi, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni rekor düzeylerden sert düzeltmeyle indiği 18,000 dolar sınırının da altına döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni rekor düzeylerden sert düzeltmeyle indiği 18,000 dolar sınırının da altına döndü. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.79 düşüşle 17,943.57 dolara geriledi; birimin haftalık kaybı 6.62 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolarlık düşüşle 333.77 milyar dolara indi.

CryptoQuant verilerine göre madenci cüzdanlarından çıkan Bitcoin oranını izleyen bir ölçü olan Bitcoin Madenci Pozisyonu Endeksi, son üç yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Analistlere göre bu gelişme, madencilerin tezgah üstü (OTC) ya da spot borsalarda Bitcoin satacağına işaret ediyor.

Cointelegraph'ın haberine göre de, Fransız finans yetkilileri, para aklama ve terörizm finansmanı gibi yasa dışı faaliyetleri önlemek için ülkenin kripto para düzenlemelerini güçlendiriyor. Fransa'da bazı bakanlıklar, 9 Aralık'ta anonim kripto hesaplarını yasaklayarak anonim dijital varlık işlemlerini önleme amacıyla ortak bir emir yayımladı.Belgede bakanlıklar dijital varlık ve kripto paraların "ekonomi için önemli fırsatlar sunduğunu" kabul etti ve Fransız hükümetinin öneminin tamamen farkında olduğunu açıkladı.Gelecek vadeden olanaklara rağmen kripto, yetkililere göre yasa dışı finansal faaliyetlere ilişkin önemli riskler de taşıyor.Fransız bakanlar Mali Eylem Görev Gücü, G7 ve G20 gibi büyük küresel yetkili ve organizasyonların da kriptonun yasa dışı faaliyetlerde kullanımını engellemek için önlem çağrısında bulunduğunu anımsatarak, " Hükümet, en iyi güvenlik ve çekicilik koşulları altında kripto varlıkların gelişimini desteklemeyi umuyor" dediler.Fransız hükümeti, kripto işlemler ve sanal para hizmet sağlayıcıları için yeni dijital kimlik tespiti araçları uygulamak amacıyla yeni düzenleyici hükümler getirmeye hazırlanıyor. Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim de, yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 532 milyar dolara düşerken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 27 milyar dolarlık düşüşle 118 milyar dolara geriledi.Toplam 7,947 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,156 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 2.79 düşüşle 17,943.57 dolar,2. Ethereum yüzde 4.39 düşüşle 545.33 dolar,3.XRP yüzde 3.36 düşüşle 0.55 dolar,4.Tether yüzde 0.01 düşüşle 1.00 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 2,51 düşüşle 259.74 dolar,6.Litecoin yüzde 6.83 düşüşle 71.66 dolar,7.Chainlink yüzde 5.35 düşüşle 11.75 dolar,8.Cardano yüzde 5.41 düşüşle 0.13 dolar,9.Polkadot yüzde 3.33 düşüşle 4.68 dolar,10.Binance Coin yüzde 3.24 düşüşle 27.18 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dünya Genelinde Kripto Paranın Durumu" başlıklı bölümünde, kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artışın pek çok ülkede bu alanda düzenleme yapma ihtiyacı doğurduğuna işaret edildi ve eklendi: "Çin: Çin Hükümeti kripto para piyasasının spekülasyona açık olduğunu ve yüksek risk taşıdığını vurgulamış ve kripto paralar için sıkı düzenlemeler yapılacağını ifade etmiştir. Bu kapsamda kripto para piyasasına standart getirilmesi gündeme gelmiş ve bu yönde düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleyici çerçeve ile kripto para borsalarının rolü belirlenmiştir." Vietnam: Bitcoin Vietnam'da bir yatırım aracı olarak düzenlenmemiş olmasına rağmen Vietnam Hükümeti ve Merkez Bankası, dijital paranın meşru bir ödeme yöntemi olmadığını kabul etmektedir." Bolivya, Kolombiya ve Ekvator: Bolivya, Kolombiya ve Ekvator Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin kullanımını yasaklamış olup bu ülkelerde Bitcoin ile ticaret veya yatırım yapılmasına izin verilmemektedir." (Grafik)


Bitcoin 18,000 doların altına geriledi

Vietnam, Bitcoin, Aralık, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 18,000 doların altına geriledi - Son Dakika Ekonomi


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