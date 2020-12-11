Bitcoin 18,000 doların altına geriledi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni rekor düzeylerden sert düzeltmeyle indiği 18,000 dolar sınırının da altına döndü. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.79 düşüşle 17,943.57 dolara geriledi; birimin haftalık kaybı 6.62 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolarlık düşüşle 333.77 milyar dolara indi.

CryptoQuant verilerine göre madenci cüzdanlarından çıkan Bitcoin oranını izleyen bir ölçü olan Bitcoin Madenci Pozisyonu Endeksi, son üç yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Analistlere göre bu gelişme, madencilerin tezgah üstü (OTC) ya da spot borsalarda Bitcoin satacağına işaret ediyor.