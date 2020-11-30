Bitcoin 18,000 doların üzerinde tutunuyor

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 19,484 dolar ile iki yıldan uzun sürenin zirvesine tırmandıktan sonra gelen satışlarla 17,000 doların da altına geriledikten sonra, hafta sonu işlemlerinde döndüğü 18,000 doların üzerinde tutunuyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.93 artışla 18,570.77 dolara yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 0.85 oldu; birimin toplam piyasa hacmi de 343.08 milyar dolara çıktı.