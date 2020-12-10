Bitcoin 18,000 doların üzerine döndü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yüzde 6.0'dan çok düzeltmeyle 18,000 doların da altına geriledikten sonra toparlandı ve yeniden 18,000 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.84 artışla 18,399.47 dolara yükseldi; birimin haftalık kaybı 3.64 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 341.8 milyar dolara çıktı.