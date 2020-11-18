Bitcoin 18,000 doların üzerine yükseldi

Kanada'da iki dijital para varlıkları yönetim şirketinin hükümetten ön onay almalarının ardından, Bitcoin hızlı bir yükselişle 18,000 doları, kripto para piyasalarının toplam piyasa hacmi de 500 milyar doları aştı.

Dijital varlıklar yönetim şirketleri Galaxy Digital ve Global Asset, Kanada piyasa düzenleyici kurumlarına sundukları faaliyet prospektöslerine onay aldılar.