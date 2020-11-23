Bitcoin 18,500 dolar sınırında

Artan kurumsal alımların da desteğindeki yükselişini sürdüren hafta sonunda 18,895 dolara kadar tırmandıktan sonra, 18,500 doların altına çekildi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.04 düşüşle 18,449.39 dolara geriledi ve haftalık kazanımı yüzde 15.38 düzeyindeydi. Bitcoin'in piyasa hacmi de, hafta sonunda ulaştığı 350 milyar dolardan 342.26 milyar dolara döndü.

Clark Moody ve Bitcointreasuries.org verilerine göre şirketler, 20 Kasım itibarıyla yaklaşık 842,229 Bitcoin'i, yani toplam Bitcoin (BTC) arzının yüzde 4.54'ünü elinde bulunduruyor. Bu miktar, Bitcoin'in mevcut durumda 18.500 dolardan işlem görmesi nedeniyle 15.55 milyar dolara karşılık geliyor.