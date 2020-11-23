Bitcoin 18,500 dolar sınırında - Son Dakika

Bitcoin 18,500 dolar sınırında

23.11.2020 08:48
Bitcoin 18,500 dolar sınırında, System.String[]

Artan kurumsal alımların da desteğindeki yükselişini sürdüren hafta sonunda 18,895 dolara kadar tırmandıktan sonra, 18,500 doların altına çekildi.

Artan kurumsal alımların da desteğindeki yükselişini sürdüren hafta sonunda 18,895 dolara kadar tırmandıktan sonra, 18,500 doların altına çekildi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.04 düşüşle 18,449.39 dolara geriledi ve haftalık kazanımı yüzde 15.38 düzeyindeydi. Bitcoin'in piyasa hacmi de, hafta sonunda ulaştığı 350 milyar dolardan 342.26 milyar dolara döndü.

Clark Moody ve Bitcointreasuries.org verilerine göre şirketler, 20 Kasım itibarıyla yaklaşık 842,229 Bitcoin'i, yani toplam Bitcoin (BTC) arzının yüzde 4.54'ünü elinde bulunduruyor. Bu miktar, Bitcoin'in mevcut durumda 18.500 dolardan işlem görmesi nedeniyle 15.55 milyar dolara karşılık geliyor.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de 541.24 milyar dolara çıktı. Kripto para piyasalarında gelen satışlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 30'unun değeri düşerken, düşenlerden üç birim ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, hafta sonunda gelen alımlarla hızla tırmanarak 209.03 milyar dolar ile uzun süredir ilk kez 200 milyar dola sınırını geçti.Toplam 7,746 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,313 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 63.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.04 düşüşle 18,449.39 dolar,2. Ethereum yüzde 6.71 artışla 581.86 dolar,3.XRP yüzde 3.93 artışla 0.45 dolar,4.Tether yüzde 0.20 artışla 1.00 dolar,5.Chainlink yüzde 0.06 düşüşle 14.86 dolar,6.Litecoin yüzde 1.17 artışla 85.11 dolar,7.Bitcoin Cash yüzde 0.52 düşüşle 292.69 dolar,8.Polkadot yüzde 1.84 artışla 5.61 dolar,9.Cardano yüzde 16.95 artışla 0.14 dolar,10.Binance Coin yüzde 0.60 artışla 30.39 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, İsviçre'deki kripto borsalarına ilişkin düzenlemeler de şöyle anlatıldı: "İsviçre Federal Konseyi'nin Haziran 2014'de yayımladığı raporla başlayarak sanal para birimi Bitcoin, dayandığı blokzincir teknolojisiyle İsviçreli parlamenterlerin ve İsviçre Finansal Piyasa Denetim Otoritesi, FINMA'nın dikkatini çekti. 2014'de konsey sanal paranın (Bitcoin) rolünü bir ödeme aracı olarak kabul etti ancak oldukça önemsiz ve marjinal bir olgu olarak nitelendirdi. "Sanal para birimlerinin rolünü henüz erken bir aşamada saptayabilmek içinse bu sahadaki gelişmeleri gözlemledi. Aşağıda anlatılan gelişmeler söz konusu sanal para biriminin (Bitcoin) ana teknolojisinden sonraki 4 yılı karakterize ediyor; özellikle dağıtık defter teknolojisi (DLT) ve blokzincir teknolojileri dijitalleşmede en dikkat çekici ve ümit verici gelişmeler arasında."13 Aralık 2018'de yayımlanan raporda, Federal Konsey bu teknolojilerin hem finans hem deekonominin diğer sektörlerinde inovasyon ve verimlilik adına önemli potansiyeli olduğunayer verir. "Rapor, İsviçre'yi özellikle finans sektöründe, DLT ve blokzincir teknolojileri alanındalider konumlardan biri olarak tanımlar. Dahası, İsviçre'nin dijitalleşmenin getireceği fırsatları kullanması için gerekli önkoşulları geliştireceğine söz verir. "Rapor, Konsey'in fintech ve blokzincir firmaları ve genel olarak inovasyon şirketleri için İsviçre'nin kendini ispatlayarak lider, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yer olmasını istediğinden bahseder."Süreç içinde İsviçre hükümetinin blokzincir teknolojisinde aldığı pozisyonu geliştirmede izlediği yol ve teknoloji başlangıçta konuyu marjinal bir olgu olarak görmekten, dijitalleşmede en önemli ve ümit verici gelişmelerden biri olarak görmeye doğru evrilmiştir." (Grafik)


Bitcoin 18,500 dolar sınırında

İsviçre, Bitcoin, Piyasa, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 18,500 dolar sınırında - Son Dakika Ekonomi


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