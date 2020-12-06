Bitcoin 19,000 dolar sınırında yatay

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, hafta ortasında yaklaşık yüzde 5.0'lik bir düzeltmeyle 19,000 doların altına indikten sonra gelen alımlarla yükseldiği bu düzeyde yatay hareket ediyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.44 düşüşle $19,015.34 dolara geriledi ve haftalık kazancı yüzde 4.98'e gelilerken, birimin toplam piyasa hacmi de 352.55 milyar dolara düştü.