Bitcoin 19,000 doların altına döndü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, yeniden 19,000 doların altına geriledi.

Analistler, Bitcoin'deki "yaklaşık 1,000 dolarlık dalgalanma"nın, gerçekte, fiyatın "yalnızca yüzde 5.0"ine karşılık geldiğine dikkat çekiyor ve bu nedenle, son 24 saatlik gelişmeleri "ciddi bir düşüş" olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguluyor.