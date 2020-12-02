Bitcoin 19,000 doların altına döndü - Son Dakika

Bitcoin 19,000 doların altına döndü

02.12.2020 08:41
Bitcoin 19,000 doların altına döndü, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, yeniden 19,000 doların altına geriledi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, yeniden 19,000 doların altına geriledi.

Analistler, Bitcoin'deki "yaklaşık 1,000 dolarlık dalgalanma"nın, gerçekte, fiyatın "yalnızca yüzde 5.0"ine karşılık geldiğine dikkat çekiyor ve bu nedenle, son 24 saatlik gelişmeleri "ciddi bir düşüş" olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguluyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.29 düşüşle 18,592.48 dolara geriledi ve haftalık kaybı yüzde 1.63 oldu; birimin toplam piyasa hacmi de 349.43 milyar dolara geriledi.Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 83 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden dokuz tanesi de düşenler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim de, 575.96 milyar dolarlık yeni zirvesinden yaklayık 24 milyar dolarlık düşüşle 551.39 milyar dolara gerilerken, kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 21 milyar dolarlık artışla 230 milyar dolara çıktı.Toplam 7,837 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,699 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 62.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 4.29 düşüşle 18,592.48 dolar,2. Ethereum yüzde 3.83 düşüşle 582.92 dolar,3.XRP yüzde 7.26 düşüşle 0.60 dolar,4.Tether yüzde 0.25 artışla 1.00 dolar,5.Litecoin yüzde 4.38 düşüşle 85.02 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 8.20 düşüşle 288.15 dolar,7.Chainlink yüzde 6.49 düşüşle 13.29 dolar,8.Cardano yüzde 9.34 düşüşle 0.16 dolar,9.Polkadot yüzde 4.98 düşüşle 5.08 dolar,10.Binance Coin yüzde 4.54 düşüşle 30.01 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Para Teknolojisi" başlıklı bölümünde, şöyle denildi: "2009 yılından itibaren hayatımıza giren kripto para kavramı esasında, Türkçe'de blokzinciri anlamına gelen 'blockchain' teknolojisine dayanmaktadır. Kripto paralarla ilgili her türlü işlem blokzincir sistemi üzerinden yapılmaktadır."Blokzincir Nedir?"Blokzincir, internet üzerinde toplanan bilgilerin veya verilerin açık bir kayıt defteri olarak tanımlanabilmektedir. Sistem en temelde şifreli bir verinin zincir halkaları ile birbirlerine bağlanması ve değiştirilemez bloklar halinde birleştirilmesine dayanmaktadır."Zincir üzerine eklenmiş verilerin değiştirilmesi ya da silinmesi neredeyse imkansızdır. Bunun nedeni bir zincirdeki veride değişiklik yapılabilmesi için söz konusu zincirin en başındaki bloğa kadar gidilmesinin gerekmekte olmasıdır. "Bu durum pratikte imkansızdır. Bu özelliği sayesinde blokzincir verilerin depolanması konusunda oldukça güvenli bir sistemdir. Ayrıca sistem dışarıdan yapılabilecek müdahalelere de dayanıklıdır. "Dışarıdan yapılabilecek bir müdahalenin başarılı olabilmesi için sistemde bulunan blokların en az yüzde 51'inin aynı anda değiştirilmesi gerekmektedir. Günümüz teknolojisinde bu işlemin yapılabilmesi teorik olarak mümkün görünse de bu denli büyük bir işlem hacmini gerçekleştirebilecek bir bilgisayar kapasitesi bulunmamaktadır."Blokzincir teknolojisinin en büyük özelliği merkezi olmayan bir doğrulama sistemine sahip olmasıdır. Bu açıdan dijital dönüşümün yaşandığı en etkili alanlardan biri olarak gösterilmektedir. "Dijital kayıt deposu vazifesi görebilen blokzincir gayrimenkul, araç ve değerli varlıkların kanıt ve kaydından doğum, evlilik ve ölüm belgelerinin tutulmasına, seçimlerin gerçekleştirilmesi ve akıllı kontratların yönetilmesinden finansal dokümanların saklanması, işlenmesi ve yönetilmesine kadar çok farklı alanlarda uygulanabilen değerli bir teknolojidir. "Blokzincir teknolojisi bireysel kullanıcılara dijital kimlik üzerinde bugüne kadar benzeri görülmemiş bir kontrol imkanı sağlamaktadır. Dolayısıyla küresel açık bir hesap defteri olan blokzincir sadece kripto paraların üretiminde değil birçok farklı alanda saklama, yönetme ve depolama gibi işlemler için kullanılmaktadır. Dijital kimliğe sağladığı imkan onu güven ekonomisinin anahtarı kılmaktadır." (Grafik)


Bitcoin 19,000 doların altına döndü

Bitcoin, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 19,000 doların altına döndü - Son Dakika Ekonomi


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