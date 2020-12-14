Bitcoin 19,000 doların üzerinde tutundu

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, önceki hafta yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, sert düzeltmeyle indiği 18,000 doların altından, gelen alımlarla yükseldiği 19,000 doların üzerine tutunuyor.

Erken saatlerde 19,242 doları gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.60 artışla 19,075.68 dolar oldu; birimin haftalık kaybı 1.01 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de 354.22 milyar dolara çıktı.