Bitcoin 19,000 doların üzerinde tutundu - Son Dakika

Bitcoin 19,000 doların üzerinde tutundu

14.12.2020 08:37
Bitcoin 19,000 doların üzerinde tutundu, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, önceki hafta yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, sert düzeltmeyle indiği 18,000 doların altından, gelen alımlarla yükseldiği 19,000 doların üzerine tutunuyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, önceki hafta yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, sert düzeltmeyle indiği 18,000 doların altından, gelen alımlarla yükseldiği 19,000 doların üzerine tutunuyor.

Erken saatlerde 19,242 doları gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.60 artışla 19,075.68 dolar oldu; birimin haftalık kaybı 1.01 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de 354.22 milyar dolara çıktı.

Ünlü milyarder yatırımcı, Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio'nun, Bitcoin'i "altın benzeri bir alternatif varlık" diye netelendirmesinin ardından, gelen alımlar, kripto varlıkları destekledi.Conde Nast Digital şirketine ait bir sosyal haber, tartışma sitesi olan Reddit'in düzenlediği "Bana Sorun" etkinliğinde konuşan Dalio, "Bitcoin ve diğer bazı dijital paraların geçtiğimiz son on yılda kendilerini altın benzeri varlık alternatifi olarak konumlandırdığını görüyorum "dedi ve bu nedenle Bitcoin'in, altın ve benzeri diğer değer saklama araçlarını çeşitlendirebileceğinin altını çizdi.Dalio, daha önce yine Reddit'e yaptığı bir açıklamada, kripto para birimlerine olan kuşkularından vaz geçtiğini belirtmişti.Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 7.0 milyar dolarlık düşüşle 559 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 2.0 milyar dolarlık artışla 108 milyar dolara yükseldi.Toplam 7,965 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,200 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 1.60 artışla 19,075.68 dolar,2. Ethereum yüzde 3.24 artışla 583.69 dolar,3.XRP yüzde 3.69 artışla 0.50 dolar,4.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,5.Litecoin yüzde 6.49 artışla 80.71 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 2.25 artışla 272.26 dolar,7.Chainlink yüzde 4.98 artışla 12.66 dolar,8.Cardano yüzde 5.15 artışla 0.15 dolar,9.Polkadot yüzde 3.59 artışla 4.91 dolar,10.Binance Coin yüzde 2.84 artışla 28.86 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Paranın Kullanım Alanları" başlıklı bölümünde, şöyle denildi: "Kripto para birimlerinin ademi merkeziyetçi bir yapıda tasarlandığı düşünüldüğünde kullanım potansiyellerinin ne kadar geniş olabileceği daha da net anlaşılacaktır. "Kripto para türleri kullanılarak halihazırda işlem yapılmakta olan alanlardan bazıları aşağıda daha detaylı olarak açıklanmaktadır."Seyahat: Seyahat sektörü kripto para kullanımının hızla yaygınlaştığı alanlardan biridir. Özellikle internet üzerinden hizmet sunan ve uluslararası niteliği bulunan seyahat acenteleri için kolay ve güvenli bir ödeme imkanı yaratan kripto para teknolojisinin bu alanda kullanımına iyi bir örnek, 2013'ten beri uçak bileti, otel rezervasyonu, araba kiralama ve gemi turu satın alırken Bitcoin'i bir ödeme şekli olarak kabul eden Cheapair.com isimli bir internet sitesidir.""Kripto para ve blokzincir teknolojisinin hayatımızın farklı yönlerini değiştirmek için birçok yeni yol oluşturduğu açıktır. "Bu yollar sosyal hayattan ekonomiye kadar çok sayıda farklı alanı etkilemektedir. "Kripto para daha fazla popülerlik kazandıkça, dünyada devrim yaratacak daha farklı kullanım alanları oluşacaktır." (Grafik)


Bitcoin 19,000 doların üzerinde tutundu

Yatırımcı, Bitcoin, Reddit, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 19,000 doların üzerinde tutundu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kremlin "Putin pandemi döneminde sığınakta yaşıyor" iddiasını yalanladı: Rezidansta yaşamaya devam ediyor Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile lüks araba alma iddiasına girdi MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı Koronada yeni tehlike! Mutasyona uğrayan virüs aşıyı etkisiz hale getirebilir Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı
Avusturyalı siyasetçinin kürsüde kolaya yaptığı korona testi pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçinin kürsüde kolaya yaptığı korona testi pozitif çıktı         
08:42
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi         
08:22
İzmir'de sel nedeniyle sulara kapılan araçtaki 2 kişi akıntıda kayboldu İzmir'de sel nedeniyle sulara kapılan araçtaki 2 kişi akıntıda kayboldu         
07:52
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Anne ve babasını bıçak zoruyla rehin alan adam yaşadıkları evi ateşe verdi Anne ve babasını bıçak zoruyla rehin alan adam yaşadıkları evi ateşe verdi         
04:51
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu         
20:16
Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti         
20:03
FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı         
17:59
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada         
14:04
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 08:53:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitcoin 19,000 doların üzerinde tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei