Bitcoin 19,000 doların üzerinde yatay

Kripto para birimlerinin dünya genelinde birçok açıdan ana akımda yaygınlık kazanması, başta Bitcoin olmak üzere, birçok birimin yukarı yönlü tırmanışını destekliyor. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, hafta ortasındaki yaklaşık yüzde 5.0'lik düzeltmenin ardından yükseldiği 19,000 doların üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.19 düşüşle $19,225.92 dolara geriledi; birimin haftalık kaybı 1.25 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 356.58 milyar dolara geriledi.