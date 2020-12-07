Bitcoin 19,300 dolar sınırına yükseldi - Son Dakika

Bitcoin 19,300 dolar sınırına yükseldi

07.12.2020 08:34
Bitcoin 19,300 dolar sınırına yükseldi, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, hafta ortasında yaklaşık yüzde 5.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, hafta ortasında yaklaşık yüzde 5.0'lik bir düzeltmeyle 19,000 doların altına indikten sonra, yeni haftanın ilk gününe 19,300 puan sınırında başladı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.50 artışla $19,291.73 dolara yükseldi; birimin haftalık kazancı yüzde 4.16'ya, birimin toplam piyasa hacmi de 358.05 milyar dolara yükseldi.

Celsius CEO'su Alex Mashinsky, Cointelegraph'a yaptığı açıklamada "2017'de tüm olay aşırı heyecan ve kaçırma korkusuyla Bitcoin trenini yakalamaya çalışan ilk kullanıcılar ile ilgiliydi. Bu kez ise durum farklı. Neredeyse kimsenin Bitcoin araması yapmaması, herkesin zaten ne olduğunu ve nereden satın alacağını (Cash App veya PayPal) bildiğini gösteriyor" diye belirtti. Mashinsky, Bitcoin aramaları konusunda Google Trendler verilerini referans gösteriyordu" dedi.Mashinsky'ye göre Bitcoin, bu yıl birçok açıdan ana akımda yaygınlık kazandı: PayPal platformunda kripto hizmetler için destek sunmaya başladı ve toplumda sektöre ilişkin farkındalığı artırdı. Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 72 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasından altı birim düşünler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim de, 571.84 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi de 108 milyar dolara indi.Toplam 7,869 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,939 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.50 artışla $19,291.73 dolar,2.Ethereum yüzde 0.30 düşüşle 596.38 dolar,3.XRP yüzde 0.81 artışla 0.61 dolar,4.Tether yüzde 0.16 artışla 1.00 dolar,5.Litecoin yüzde 0.26 düşüşle 83.41 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 0.27 artışla 287.91 dolar,7.Chainlink yüzde 0.79 artışla 13.30 dolar,8.Cardano yüzde 0.09 düşüşle 0.15 dolar,9.Polkadot yüzde 0.77 düşüşle 5.09 dolar,10.Binance Coin yüzde 1.27 düşüşle 29.25 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dünya Genelinde Kripto Paranın Durumu" başlıklı bölümünde, kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artışın pek çok ülkede bu alanda düzenleme yapma ihtiyacı doğurduğuna işaret edildi ve eklendi: "Amerika Birleşik Devletleri:  "ABD'de birden fazla kuruluş kripto para birimlerinin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Hazineye bağlı olarak faaliyet gösteren Mali Suçlar İcra Ağı (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) hangi şirketlerin para ileten şirketler (Money Transmitting Businesses - MTB) olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı konusunda otorite olarak görev yapmaktadır. "MTB olarak tanımlanan şirketler, kara para aklama ve müşteri tanıma ile ilgili regülasyonlara uymak zorundadırlar. "Bu kapsamda FinCEN'in 2015 yılında kripto para birimlerinden biri olan Ripple'a cezai işlem uygulamıştır. "Söz konusu ceza kripto paraların çıkışından itibaren, kripto para şirketlerine devlet eliyle uygulanan ilk yaptırım mahiyetini taşımaktadır. "Ayrıca FinCEN 2013 yılından beri kripto para birimi Bitcoin hakkında rehberlik hizmeti sunmaktadır. ABD Hazine Bakanlığı'na göre Bitcoin konvertible sanal para birimi iken Vadeli Emtia İşlem Komisyonu'na (Commodity Futures Trading Commission - CFTC) göre ise bir emtia olarak tanımlanmıştır. "İç Gelirler Servisi'ne (Internal Revenue Service - IRS) göre is Bitcoin mal olarak vergilendirilecek yani benzer işlemlerde uygulanan vergi kuralları geçerli olacaktır. "Bunun yanı sıra Bitcoin'in sanal para olduğu ve olmadığı yönünde 2 mahkeme kararı bulunmaktadır. 1 Ocak 2017 itibarı ile ise 13 eyalet Bitcoin'in tanımını bir karara bağlamış durumdayken geri kalan eyaletlerde net bir tanım bulunmamaktadır. "Kripto paraların tanımına yönelik ülke çapında standardın oluşturulmasına çalışmalar devam etmektedir.

"ABD'de şu anda Dish Network (DISH), Microsoft Mağazası, Sandviç perakendecisi Subway ve Overstock.com gibi önde gelen işletmeciler kripto para birimi olan Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmektedir." (Grafik)


Bitcoin 19,300 dolar sınırına yükseldi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 19,300 dolar sınırına yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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