Bitcoin 19,342 dolar ile 3 yıllık zirveyi gördü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, iki yıldan uzun sürenin ardından ilk kez 19,342 dolara kadar yükseldikten sonra 19,000 doların altına çekildi; son 24 saatte yüzde 2.77 artışla 18,797.95 dolar düzeyine çıktı ve haftalık kazancı yüzde 4.31 düzeyindeydi. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 347.57 milyar dolar düzeyindeydi.

Analistlere göre, Bitcoin ve diğer birçok kripto para birimine artan ilginin kaynağında, birçok şirketin kripto para birimini alışverişte kabul etmesi ve Wall Street Borsası'nda işlem gören bazı kurumsal şirketlerin de yatırım araçları arasına Bitcoin'i de almaları da bulunuyor.