Bitcoin 19,500 dolar sınırında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, erken saatlerde 19,512.53 dolara kadar yükseldikten sonra bu düzeye yakın hareket ediyor.

Bitcoin, son 24 saatte 0.06 düşüşle 19,395.04 dolara geriledi; birimin haftalık kazancı yüzde 6.07 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de 359.70 milyar dolara çıktı.

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan'ın stratejistleri ABD, Euro bölgesi, Birleşik Krallık ve Japonya'daki emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinin varlıklarının yüzde 1.0'ini Bitcoin'e yatırmaları durumunda, Bitcoin'e olan talebin 600 milyar dolar artacağını tahmin ediyor. Bu miktar da mevcut durumda 360 milyar dolar dolayında olan Bitcoin piyasa değerinin neredeyse iki katı yapıyor.Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 67 birimin değeri düşerken, düşenlerden yedi tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 1.0 milyar dolarlık artışla 562 milyar dolara, 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolarlık artışla 109 milyar dolara yükseldi.Toplam 8,017 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,291 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.06 düşüşle 19,395.04 dolar,2.Ethereum yüzde 1.33 düşüşle 583.55 dolar,3.XRP yüzde 9.95 düşüşle 0.44 dolar,4.Tether yüzde 0.08 artışla 1.00 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 3.30 artışla 286.08 dolar,6.Litecoin yüzde 3.83 düşüşle 80.00 dolar,7.Chainlink yüzde 3.30 düşüşle 12.41 dolar,8.Cardano yüzde 4.71 düşüşle 0.15 dolar,9.Polkadot yüzde 4.44 artışla 5.16 dolar,10.Binance Coin yüzde 2.52 düşüşle 29.22 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Paranın Kullanım Alanları" başlıklı bölümünde, şöyle denildi: "Kripto para birimlerinin ademi merkeziyetçi bir yapıda tasarlandığı düşünüldüğünde kullanım potansiyellerinin ne kadar geniş olabileceği daha da net anlaşılacaktır. "Kripto para türleri kullanılarak halihazırda işlem yapılmakta olan alanlardan bazıları aşağıda daha detaylı olarak açıklanmaktadır."Eğitim: Eğitim alanı da kripto para teknolojisinin potansiyel kullanımının hızla arttığı alanlarından bir tanesidir. Kıbrıs, İsviçre, ABD ve Almanya'daki bazı üniversiteler internet sitelerinde eğitim ücreti olarak kripto paraları özellikle de Bitcoin'i kabul ettiklerini ifade etmektedir. Bunlardan Kıbrıs'ta yer alan Lefkoşa Üniversitesi Bitcoin için popüler bir ödeme aracısı olan Bitpay aracılığıyla eğitim masraflarını tahsil eden ilk akredite üniversitedir."Bağış ve Fon Bulma: Bağış: Geleneksel para bulma yöntemlerinin artık yeni çağ girişimleri için işe yaramadığı günümüzde, birçok girişim fikri, hizmetleri ve ürünleri için para toplamak söz konusu olduğunda kripto para yolunu tercih etmektedir. Bunun temel sebebi blokzincir teknolojisi kullanılarak paranın nereden nereye gittiğini ve nerede toplandığını izlemenin kolaylığıdır. Blokzincir ve kripto para teknolojisi yardım kuruluşları içinde meydana gelen yolsuzlukları ve sızıntıları önlemek için de kullanılabilmektedir. Dünya Gıda Programı (WFP) halihazırda topladığı açlık yardımlarını şeffaf bir şekilde dağıtmak için blokzincir teknolojisini kullanmaktadır." (Grafik)