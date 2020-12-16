Bitcoin 20,000 doları aşarak yeni rekorda

ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının yarattığı geneliyimserlik, kripto para birimlerine alımları da tetikledi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yüzde 5.0'ten çok artışla 20,000 doları aşarak yeni tarihi yüksek düzeylere yükseldi.

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