Bitcoin 2019'da Altına Yakın Bir Değere Sahip Olabilir"

– ABD merkezli kripto para birimleri portföy uygulaması Gem'in Kurucusu ve CEO'su Micah Winkelspecht, yeni yılda piyasa üzerindeki egemenliğini geri kazanmasını öngördüğü Bitcoin'in, "altına yakın bir değere sahip olabileceğini" savundu.

– ABD merkezli kripto para birimleri portföy uygulaması Gem'in Kurucusu ve CEO'su Micah Winkelspecht, yeni yılda piyasa üzerindeki egemenliğini geri kazanmasını öngördüğü Bitcoin'in, "altına yakın bir değere sahip olabileceğini" savundu.



Winkelspecht, Coindesk'te yer alan ve kripto para birimleri, blockchain ve söz konusu teknolojilerin 2019 değerlendirmesini yaptığı yazısında, 2019 başlarında küresel piyasalarda görülecek dalgalanmaların etkisiyle yatırımcıların riskli yatırımlardan uzak durmak isteyeceğine ve kripto para birimlerinin de riskli yatırımlar olarak görülmeleri nedeniyle Bitcoin fiyatının düşeceğine dikkat çekti.



Winkelspecht, yönetimlerin zayıf ekonomilerini güçlendirmek için alacakları önlemlerin ardından Bitcoin'de yeniden değer artışı görüleceğini ve "altına yakın bir değere sahip olabileceğini" savundu.



"ICO'lar doğru kullanıldığında gelecek vaat ediyor"



Winkelspecht, kripto para birimleri ve teknolojilerine ilişkin yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:



"Kripto para birimlerinde 2017 ve 2018'in başlarında görülen boğa piyasası ve ICO'ların (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) yüceltilmesinin ardından oldukça karışık bir durum oluştu.



"Merkezsizleşmiş bir ekonomi değerlerini geride bırakıp hızlıca zengin olma eğilimi piyasayı etkisi altına aldı. Ben, ICO'ların doğru kullanıldığında oldukça gelecek vaat ettiğine inanıyorum.



"Bitcoin'in başarısından öğrendiğimiz şeylerden biri de kripto para birimlerinin yatırımcılar ve kullanıcılar olmak üzere bütün hisse sahiplerini ortak teşvik ve doğrudan katılımla aynı çatı altında toplamasıdır.



"Bu yıl yatırımcıdan çok borsa spekülatörüyle karşılaşmış olsak da, kripto kullanıcıları projelerinin başarısıyla teşvik ediliyor ve böylece güçlü bir ağ oluşuyor.



"Stablecoin'ler Bitcoin adaptosyunu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak"



"Yeni yılda stablecoin'lerin kitlesel adaptasyonuna şahit olacağız. Stablecoin'ler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin dalgalanma etkilerini yok ederek ödeme uygulamaları ve diğer yaratıcı finansal üründe bir yenilik sağlayacak. Bu sebeple stablecoin kullanımının yaygınlaşması, Bitcoin adaptasyonu üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olacak.



"Şu an merkezsizleşmiş sistemler ve merkezi sistemlerin karışımı sistemlerin orta noktada buluşmaya başladığına şahit oluyoruz. Bu olumlu bir gelişme çünkü söz konusu iki sistemin de ne işletmecilere ne de kullanıcılara iyi hizmet veremediğini görüyoruz.



"Söz konusu hibrid sistemleri diğerlerinden ayıran asıl nokta, Bitcoin'in sağladığı emek ispatı kadar olmasa da merkezi sistemlerden daha kopuk hisse ispatı sunuyor olmasıdır. Bu noktada söz konusu sistemlerin 2019'da yaygınlaşacağını düşünüyorum." - İstanbul

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