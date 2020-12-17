Bitcoin 22,020 dolarlık yeni rekoru gördü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 24 saatte yüzde 13'den çok artışla 22,020.68 dolar ile yeni tarihi rekor düzeyi gördü, birimin piyasa hacmi de 400 milyar doları aştı.

ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının yarattığı genel iyimserlik, kripto para birimlerine alımları da tetikledi. Başta ABD'dekiler olmak üzere, şirketler ve genel olarak geleneksel yatırımcıların, Bitcoin'i alternatif yatırım aracı olarak görmeye başlamaları, kripto piyasalarında alımları artırdı.