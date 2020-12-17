Bitcoin 22,020 dolarlık yeni rekoru gördü - Son Dakika

Bitcoin 22,020 dolarlık yeni rekoru gördü

17.12.2020 08:31
Bitcoin 22,020 dolarlık yeni rekoru gördü, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 24 saatte yüzde 13'den çok artışla 22,020.68 dolar ile yeni tarihi rekor düzeyi gördü, birimin piyasa hacmi de 400 milyar doları aştı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 24 saatte yüzde 13'den çok artışla 22,020.68 dolar ile yeni tarihi rekor düzeyi gördü, birimin piyasa hacmi de 400 milyar doları aştı.

ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının yarattığı genel iyimserlik, kripto para birimlerine alımları da tetikledi. Başta ABD'dekiler olmak üzere, şirketler ve genel olarak geleneksel yatırımcıların, Bitcoin'i alternatif yatırım aracı olarak görmeye başlamaları, kripto piyasalarında alımları artırdı.

Gelişmelerle Bitcoin yüzde 12.92 artışla 21,808.78 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 18.21'i buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 404.22 milyar dolara yükseldi.Binance CEO'su Changpeng Zhao, gelişmeleri, "Kripto para birimlerinin uzun vadeli gücüne inananlar için yüreklendirici" diye nitelendirdi.Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 18 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 62 milyar dolarlık artışla 624 milyar dolara, 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 93 milyar dolarlık artışla 202 milyar dolara yükseldi.Toplam 8,037 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,179 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.8'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 12.92 artışla 21,808.78 dolar,2. Ethereum yüzde 9.30 artışla 637.60 dolar,3.XRP yüzde 25.53 artışla 0.55 dolar,4.Tether yüzde 0.42 düşüşle 0.99 dolar,5.Litecoin yüzde 15.01 artışla 91.53 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 8.38 artışla 308.70 dolar,7.Chainlink yüzde 8.22 artışla 13.41 dolar,8.Cardano yüzde 9.75 artışla 0.16 dolar,9.Polkadot yüzde 3.40 artışla 5.33 dolar,10.Binance Coin yüzde 4.52 artışla 30.54 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Paranın Kullanım Alanları" başlıklı bölümünde, şöyle denildi: "Kripto para birimlerinin ademi merkeziyetçi bir yapıda tasarlandığı düşünüldüğünde kullanım potansiyellerinin ne kadar geniş olabileceği daha da net anlaşılacaktır. "Kripto para türleri kullanılarak halihazırda işlem yapılmakta olan alanlardan bazıları aşağıda daha detaylı olarak açıklanmaktadır."Motorlu Taşıt Endüstrisi: Araç üretimi ile ilgilenen firmalar da kripto para teknolojisini kullanmaya başlamış olup, bu konudaki öncülerden bir tanesi ünlü girişimci Elon Musk tarafından kurulan Tesla firmasıdır. 2013 yılının Aralık ayında 91,4 Bitcoin karşılığında ilk Tesla S Modeli satılmış olup bu uygulamayı Avrupa'da izleyen şirket ise Lamborghini'dir. 2014 yılında şirketin en ünlü modellerinden biri olan Lamborghini Gallardo LP 550–2 Coupe modeli 216,8 Bitcoin karşılığında satılmıştır."Perakende Satış: Perakende Satış da kripto para teknolojisine ilgi gösteren önemli sektörlerden biridir. Bu konudaki ilk örnek özellikle mobilya alanında hizmet vermekte olan Overstock.com adlı internet sitesinin Bitcoin kabul ederek satış yapmasıyla başlamış olup bu hamlenin ardından aralarında Crate and Barrel, Nordstrom ve Whole Foods gibi büyük perakendecilerin olduğu bir çok perakende satış portalı da kripto para ile alışveriş imkanı sunmaya başlamıştır."Dijital Yayıncılık: Dijital yayıncılar ve reklam verenler birbirleriyle etkileşimi artırmanın yollarını bulmak için uğraşmakta olup, kripto para teknolojisi bu etkileşimi arttırmak için iyi bir potansiyel sunmaktadır. Buna en güzel örnek SolidOpinion isimli bir firmadır. Söz konusu firma anlaşmalı olduğu bir dijital yayıncılık firmasının üyelerinden oluşan bir hedef kitlenin okumakta olduğu makalelerin hemen üzerinde değerli reklam alanları için ödeme yapabilecek yeni bir makale başına ödeme reklamcılığı türü oluşturmuştur. Bu teknoloji, etkileşimi artırmak için özel bir kripto para birimi kullanmaktadır." (Grafik)


Bitcoin 22,020 dolarlık yeni rekoru gördü

Amerika Birleşik Devletleri, Yatırım, Bitcoin, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 22,020 dolarlık yeni rekoru gördü - Son Dakika Ekonomi


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