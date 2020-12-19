Bitcoin 23,000 dolar sınırında - Son Dakika

Bitcoin 23,000 dolar sınırında

19.12.2020 12:41
Bitcoin 23,000 dolar sınırında, System.String[]

ABD'de yeni teşvik paketi hazırlıklarının yanında, kurumsal yatırımcıların da giderek artan ilgisiyle hız kazanan kripto para piyasalarındaki genel yükselişle, Bitcoin, 13 Mart tarihindeki en düşük 3,858 dolardan, yaklaşık yüzde 517 artış ile 17 Aralık'ta 23,777 dolarlık yeni tarihi rekor...

ABD'de yeni teşvik paketi hazırlıklarının yanında, kurumsal yatırımcıların da giderek artan ilgisiyle hız kazanan kripto para piyasalarındaki genel yükselişle, Bitcoin, 13 Mart tarihindeki en düşük 3,858 dolardan, yaklaşık yüzde 517 artış ile 17 Aralık'ta 23,777 dolarlık yeni tarihi rekor düzeyini, toplam hacim de 671 milyar 959 milyon doları gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde yüzde 0.23 düşüşle 22,974.09 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 25.13'ü buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 426.83 milyar dolar oldu.

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs uzmanlarına göre, hızlı tırmanışına karşın Bitcoin altın gibi geleneksel yatırım varlıklarına zarar vermeyecek. Goldman Sachs'ın yatırımcılarına gönderdiği notta, Bitcoin'in altına karşı bir tehdit oluşturmadığı belirtildi ve "Bitcoin'in altını yutacağına ilişkin bir belirti göremiyoruz; ikisinin bir arada yaşayabileceğine inanmalı" denildi.Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 37 birimin değeri düşerken, düşenlerden dört tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 653 milyar dolara, 24 saatlik işlem hacmi ise, hafta sonu olmasının etkisiyle yaklaşık 103 milyar dolarlık düşüşle 163 milyar dolara geriledi.Toplam 8,055 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,282 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 65.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki son 24 saatlik değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.23 düşüşle 22,974.09 dolar,2. Ethereum yüzde 1.41 artışla 653.44 dolar,3.XRP yüzde 3.47 düşüşle 0.57 dolar,4.Tether yüzde 0.06 artışla 1.00 dolar,5.Litecoin yüzde 1.64 düşüşle 107.55 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 0.81 artışla 317.02 dolar,7.Chainlink yüzde 0.35 artışla 13.73 dolar,8.Cardano yüzde 0.40 artışla 0.16 dolar,9.Polkadot yüzde 1.88 artışla 5.43 dolar,10.Binance Coin yüzde 5.61 düşüşle 32.33 dolardan işlem görüyordu. ABD merkezli uçtan-uca ödeme sistemleri ve dijital para sistemleri şirketi Circle'ın CEO'su Jeremy Allaire, bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamada, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Ocak ayında kuracağı yeni hükümetinin, kripto paraların "destekleyicisi" olacağını söyledi.CNBC'nin sorularını yanıtlayan Allaire, Biden yönetiminin ABD'de, kripto para sistemlerine ilişkin gelişmelerin hızlandırılmasına dayalı yapısal dönüşümlere odaklanacağını ve bunun da ülkeyi daha rekabet edebilir düzeye yükselteceğini vurguladı.ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, G7 ülkelerinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bakanları ve merkez bankası başkanlarının çevrimiçi toplantısına katılmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Bakanlık sözcüsü de, G7 ülkelerinin, dijital para birimlerine ilişkin düzenlemelerini desteklediklerini söyledi.Bakanlık açıklamasına göre, G7 ülkelerinin yetkilileri, kripto varlıklarının ve diğer dijital varlıkların kötü amaçlarla ve yasadışı faaliyetler için kullanılmalarını önleme çalışmalarına yönelik devam eden çalışmaları da tartıştılar. (Grafik)


Bitcoin 23,000 dolar sınırında

Amerika Birleşik Devletleri, Bitcoin, Aralık, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 23,000 dolar sınırında - Son Dakika Ekonomi


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