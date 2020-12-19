Bitcoin 23,000 dolar sınırında

ABD'de yeni teşvik paketi hazırlıklarının yanında, kurumsal yatırımcıların da giderek artan ilgisiyle hız kazanan kripto para piyasalarındaki genel yükselişle, Bitcoin, 13 Mart tarihindeki en düşük 3,858 dolardan, yaklaşık yüzde 517 artış ile 17 Aralık'ta 23,777 dolarlık yeni tarihi rekor düzeyini, toplam hacim de 671 milyar 959 milyon doları gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde yüzde 0.23 düşüşle 22,974.09 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 25.13'ü buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 426.83 milyar dolar oldu.