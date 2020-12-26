Bitcoin 24,967 dolarlık yeni zirveyi gördü - Son Dakika

Bitcoin 24,967 dolarlık yeni zirveyi gördü

26.12.2020 12:54
Bitcoin 24,967 dolarlık yeni zirveyi gördü, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, özellikle yıl sonuna doğru gelen alımların desteğinde 24,967.36 dolarlık yeni zirveyi gördü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, özellikle yıl sonuna doğru gelen alımların desteğinde 24,967.36 dolarlık yeni zirveyi gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.27 artışla 24,833.76 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 8.62 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 23 milyar dolarlık artışla 461.54 milyar dolara yükseldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (Securities and Exchange Commission - SEC), Ripple Labs'i bazı satış ihlalleri nedeniyle dava edeceğine ilişkin haberlerin etkisiyle haftalık kaybı yüzde 50'yi aşan Ripple (XRP), son 24 saatte yüzde 12.27 düşüşle 0.30 dolara geriledi.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 59 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından, bir tanesi XRP olmak üzere iki tanesi de düşenler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim son 24 saatte yaklaşık 27 milyar dolar artışla 670 milyar dolara yükseldi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 22 milyar dolarlık artışla 192 milyar dolara geriledi.Toplam 8,115 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,199 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 4.27 artışla 24,833.76 dolar,2.Ethereum yüzde 0.78 artışla 623.64 dolar,3.Tether yüzde 0.02 düşüşle 0.99 dolar,4.XRP yüzde 12.27 düşüşle 0.30 dolar,5.Litecoin yüzde 14.14 artışla 128.88 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 3.11 artışla 318.74 dolar,7.Cardano yüzde 0.41 artışla 0.15 dolar,8.Binance Coin yüzde 0.68 artışla 33.04 dolar,9.Polkadot yüzde 0.54 artışla 5.18 dolar,10.Chainlink yüzde 0.28 artışla 11.36 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Türkiye'de Kripto Paranın Durumu" başlıklı bölümünde, şöyle denildi: "2009 yılında piyasaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan kripto para birimleri Türkiye'de de çok sayıda yatırımcı bulmuştur. Ancak Kripto paraların Türkiye'de bilinirliğinin artması ve yaygınlaşması 2017 yılında başlamıştır. "2013 yılında bir kripto para birimi olan Bitcoin'in birim fiyatı yaklaşık 100 ABD Doları iken 2017 yılı Kasım ayında 10,000 dolara ulaşmış ve aynı yılın Aralık ayında 20.000 doları aşmıştır. "Kripto para piyasasındaki hızlı artış pek çok yatırımcının dikkatini çekmesinin yanı sıra kamuoyunda da büyük merak uyandırmıştır. Bu gelişme sayesinde Türkiye'de kripto paralarının tanınırlığı önemli ölçüde artmıştır. "Yapılan araştırmalar ışığında 2020 itibarıyla Türkiye'de 2,400,000'in üzerinde insan kripto paraya sahiptir."Türkiye'de en çok yatırım yapılan 5 kripto para birimi Bitcoin, Ripple, Digibyte, Bitcoin Cash ve Stellar olarak tanımlanmaktadır. Yabancı kripto para birimlerinin yanı sıra Türkiye kendi kripto para birimini kurma yolunda çalışmalar yapmaktadır." (Grafik)


Bitcoin 24,967 dolarlık yeni zirveyi gördü

Türkiye, Bitcoin, Piyasa, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 24,967 dolarlık yeni zirveyi gördü - Son Dakika Ekonomi


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