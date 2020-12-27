Bitcoin 27,289 dolarlık yeni zirveyi gördü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yıl sonuna doğru gelen alımların desteğinde 27,289.66 dolarlık yeni zirveyi gördü ve toplam piyasa hacmi 507.1 milyar dolar ile 500 milyar dolar sınırını da aştı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 10.43 artışla 27,289.66 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 16.25 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 46 milyar dolarlık artışla 507.1 milyar dolara yükseldi.