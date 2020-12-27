Bitcoin 28,365 dolarlık yeni rekoru gördü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Covid-19 pandemisine bağlı belirsizlerin de etkisiyle giderek artan yatırımcı ilgisi ve kurumsal alımlarla 28,000 bin doları da aştı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 12.98 artışla 28,365 dolara yükselirken, birimin toplam piyasa hacmi de 525.57 dolarlık yeni rekor düzeyi, 735 milyar dolarlık toplam hacim içindeki payı da yüzde 71.3'ü gördü.