Bitcoin 30,000 dolardan döndü - Son Dakika

Bitcoin 30,000 dolardan döndü

20.05.2021 08:12
Bitcoin 30,000 dolardan döndü, System.String[]

Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında doların da başlıca para birimleri karşısında güç kazanmasının ardından, Bitcoin 30,000 doları ve ikinci sıradaki Ethereum da 2,000 doların altını gördü.

Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında doların da başlıca para birimleri karşısında güç kazanmasının ardından,  Bitcoin 30,000 doları ve ikinci sıradaki Ethereum da 2,000 doların altını gördü. En büyük iki birim daha sonra hafif toparlanırken, üçüncü sıradaki Binance Coin ise yerini, Tether'e bıraktı.

Çin yönetimi finans sektörüne kripto paralar ile ilişkili hizmetleri vermeyi ve kripto para işiyle ilgili şirketlerle çalışmayı yasakladı. Bunun yanında, kripto para işlem platformu Coinbase hisselerinin yüzde 10'dan çok düşmesi ve Binance'in de geçici olarak, teknik nedenlerle Ethereum işlemlerini yapamaması da, kripto para piyasalarındaki satışların artmasında etkili oldu.

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 30,681.50 ve 40,725.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.32 düşüşle 39,626.64 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 22.00 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 741 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 1,952.46 ve 3,026.72 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 14.90 düşüşle 2,570.84 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 34.99 ve piyasa hacmi de 299 milyar dolar ile 300 milyar doların altına geriledi.Kripto para piyasalarının üçüncü sırasına yükselen Tether 0.9986 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.09 artışla 1.00 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.13 ve piyasa hacmi de 58 milyar dolar düzeyindeydi.Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1.0 trilyon 661 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 98 birimin değeri düşerken, düşenlerden Tether dışındaki dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı. Toplam 9,952 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.3'ünü Bitcoin, yüzde 17.8'ini de  Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 407 milyar dolar düzeyindeydi. (Grafik)


Bitcoin 30,000 dolardan döndü
Bitcoin 30,000 dolardan döndü
Bitcoin 30,000 dolardan döndü

Çin Halk Cumhuriyeti, Ethereum, Bitcoin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 30,000 dolardan döndü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 bakanlıkta önemli atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 bakanlıkta önemli atamalar Resmi Gazete'de İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili müjdeyi verdi: Yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşırmayın Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili müjdeyi verdi: Yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşırmayın         
07:38
Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı         
02:30
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı         
21:53
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor         
18:12
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum         
12:02
Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü         
11:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 08:52:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitcoin 30,000 dolardan döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement