Bitcoin 31,000 dolardan yukarıya döndü

Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle, en büyük hacimli birim Bitcoin 31,114 dolara kadar indikten sonra gelen alımlarla yukarıya dönse de, 33,000 doların üzerine çıkamadan 32,000 dolarda tutundu.

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, birimdeki gelişmelerle ilgili, "Günlük grafikte trend desteğinden sarkan ve dört saatlik grafikte aşırı satım bölgesinde dip yapan BTC/USD paritesi halihazırda 32,680 desteğini test ediyor" dedi.