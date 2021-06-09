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Bitcoin 31,000 dolardan yukarıya döndü - Son Dakika

Bitcoin 31,000 dolardan yukarıya döndü

09.06.2021 07:46
Bitcoin 31,000 dolardan yukarıya döndü, System.String[]

Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle, en büyük hacimli birim Bitcoin 31,114 dolara kadar indikten sonra gelen alımlarla yukarıya dönse de, 33,000 doların üzerine çıkamadan 32,000 dolarda tutundu.

Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle, en büyük hacimli birim Bitcoin 31,114 dolara kadar indikten sonra gelen alımlarla yukarıya dönse de, 33,000 doların üzerine çıkamadan 32,000 dolarda tutundu.

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, birimdeki gelişmelerle ilgili, "Günlük grafikte trend desteğinden sarkan ve dört saatlik grafikte aşırı satım bölgesinde dip yapan BTC/USD paritesi halihazırda 32,680 desteğini test ediyor" dedi.

Çelik'e göre, "Düşüşün ardından aktif adres sayısı 7 ayın en düşük seviyesini gören kripto para biriminde elinde coin bulunduran adres sayısında da azalma görüldü. Dominance oranındaki çekilmeyle iyice kırılgan hale gelen kripto para birimi satış baskısının etkisiyle üçgen formasyonundan negatif ayrıştı."Çelik, ikinci sıradaki Ethereum ile ilgili de, "Yaşanan düşüşle birlikte gas kullanımları ve kullanımların ücreti düşen Ethereum'da 2.0 deposit kontratlarda kilitlenen ETH miktarı ise yeni bir zirve yaptı. Düşüşü fırsat olarak değerlendiren yatırımcı depolama konusunda istekli davranıyor. Pozisyonlara baktığımızda zararda olan adres sayısında artış görülüyor" dedi. Son 24 saat içinde 31,114.44 ve 33,782.03 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.63 düşüşle 32.854.38 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10.10 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 1.0 milyar dolarlık düşüşle 614 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,315.55 ve 2,554.57 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.32 düşüşle 2,447.70 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 6.74 ve piyasa hacmi de yaklaşık 6.0 milyar dolarlık düşüşle 283 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarında, geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselyen Tether de, 1.00 dolar çevresinde dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.04 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.12 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.Piyasalarda satış ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 74 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı.Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 483 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altında kaldı. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Toplam 10,338 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.4'ünü Bitcoin, yüzde 19.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 123 milyar dolar düzeyindeydi.Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik'in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle: "92 binden fazla Bitcoin'i bulunan MicroStrategy'nin CEO'su 400 milyon dolarlık Bitcoin almak için tahvil satışı yapacağını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan CEO, tahvil satışından elde edilen gelirleri Bitcoin almak için harcayacak."Siber saldırılarla gündemi meşgul eden ABD'de Mayıs ayından beri petrol boru hattının durmasına sebep olan saldırıda fidye olarak alınan Bitcoin'ler kurtarıldı. Blockchain üzerinden başlatılan takip sonucu cüzdan tespit edildi ve fonlar toplatıldı."Glassnode verilerine göre, düşüş sırasında zincir verilerinde tarihi değişiklikler görüldü. Kısa vadeli yatırımcı için iç açıcı bir tablo çıkmasa da uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin biriktirmeye devam ettikleri ortaya çıktı. Verilere bakıldığında ise uzun vadeli yatırımcıların birikimlerinin 2017 yılına kıyasla 2.3 milyon dolar daha fazla olduğu görülüyor." (Grafik)


Bitcoin 31,000 dolardan yukarıya döndü
Bitcoin 31,000 dolardan yukarıya döndü
Bitcoin 31,000 dolardan yukarıya döndü

Kripto paralar, Ethereum, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 31,000 dolardan yukarıya döndü - Son Dakika Ekonomi


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