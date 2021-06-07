Bitcoin 35,000 - 37,000 dolar bandında

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin, Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında, en büyük kripto para birimini ülkesinde yasal para birimi yapacaklarını açıklamasına karşın, 35,000 - 37,000 dolar bandında hareket ediyor.

Son 24 saat içinde 35,304.58 ve 36,790.57 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.08 artışla 36.444.71 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 6.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 683 milyar dolara düzeyindeydi.