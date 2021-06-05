Bitcoin 35,700 dolardan yukarıya döndü

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın tweetleri sonrasında, 40,000 dolar sınırından 35,700 dolara kadar inen Bitcoin, tüm piyasalara gelen alımlarla yükselerek, 37,800 doların üzerine döndü. Bu süre içinde 1,59 trilyon dolara kadar inen toplam piyasa hacmi de yeniden 1.71 trilyon doların üzerine çıktı.

Musk'ın satışlara neden olan twitter mesajında, "#Bitcoin" ve bir de "kırık kalp" emojisi dikkat çekti. Piyasa analistlerine göre, Musk'ın paylaştığı "bu şifreli tweet" Mayıs ayının ortasındaki tüm zamanların en yüksek düzeyi olan 65 bin dolarlık fiyatından yüzde 40'tan fazla geriye düşen Bitcoin'deki potansiyel bir bölünmeyi işaret etti; bu da, başta piyasaların en yüksek hacimli birimi olmak üzere genel bir satış dalgası yarattı.