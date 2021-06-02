Bitcoin 36,000, Ethereum 2,600 dolarda

ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çereçve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, 36,000 doları aşan Bitcoin ve 2,600 doları aşan Ethereum bu düzeylerde yatay hareket ederken, toplam piyasa hacmi de 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

Cüzdan aktivitelerine bakıldığında uzun vadede birikim yapan Bitcoin yatırımcıları yeni bir pick olacak düşüncesiyle stok yapmaya devam ederken, Glassnode harcanan çıktı kar oranına (SOPR) göre, kısa vade yatırımcıları, yaşanan düşüşte satışlarını 5 kat arttırdı.