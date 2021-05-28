Bitcoin 37,000 dolar düzeyinde yatay

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 40,000 doların üzerini gördükten sonra, gelen kar satışlarının da etkisiyle gerilediği 37,000 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Son 24 saat içinde 37,313.59 ve 40,379.62 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.51 düşüşle 37.778.88 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 6.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 706 milyar dolara düzeyindeydi.