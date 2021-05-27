Bitcoin 40,000 dolardan geri döndü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 40,000 doların üzerini gördükten sonra, gelen kar satışlarının da etkisiyle yeniden bu düzeyin altına geriledi.

Son 24 saat içinde 37,247.90 ve 40,782.08 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.84 düşüşle 37.414.29 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 4.80 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 33 milyar dolarlık düşüşle 703 milyar dolara indi.