Bitcoin 50,000 dolardan yukarı döndü (2) - Son Dakika

Bitcoin 50,000 dolardan yukarı döndü (2)

26.03.2021 08:33
Bitcoin 50,000 dolardan yukarı döndü (2), System.String[]

Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü vurguladığı açıklamasının ardından gelen satışlarla 50,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra gelen alımlarla 52,000 doların üzerine döndü.

Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü vurguladığı açıklamasının ardından gelen satışlarla 50,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra gelen alımlarla 52,000 doların üzerine döndü.

Son 24 saat içinde 50,856.57 ve 53,392.39 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.96 artışla 52,900.35 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 9.13 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 1.0 milyar dolarlık artışla 983.44 milyar dolara indi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.01 artışla 1,625.27 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 9.12 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 187.03 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether de son 24 saatte yüzde 0.06 artışla 1.00 dolara yükselirken, haftalık kaybı da yüzde 0.01 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.27 milyar dolar düzeyindeydi.Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 19 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 652 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarına gelen genel alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 11 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasındaydı.Toplam 8,960 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,058 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.5'ini Bitcoin, yüzde 11.3'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 131 milyar dolar düzeyindeydi. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "Ethereum'un ölçeklendirilebilirlik problemi yatırımcılar için sorun olmaya devam ediyor. Geliştiriciler EIP-1559 için Temmuz ayını işaret etse de henüz net bir adım atılmadı. Bu yolda, Layer 2 çözümlerinden birisi olan Hermez Network kullanıma açıldı. Bu network, işlem ücretlerinde ciddi bir değişiklik yaratabilir ve düşük işlem transferini mümkün kılabilir. Hermes Teknoloji lideri işlem ücretlerinde yüzde 90 indirim yakalanabileceğini vurguladı."Varlık yönetimi alanında dünyanın en büyükleri arasında yer alan Fidelity Investment, SEC'e Bitcoin ETF'sini (borsa yatırım fonu) hayata geçirmek için başvurdu. Henüz onaylanmış bir Bitcoin ETF'sinin olmaması ana yükselişte özellikle kurumsalların alımlarını kısıtlıyor. Bu da ister istemez fiyatları sınırlandırıyor. SEC'in son zamanlarda verdiği olumsuz kararlara rağmen yatırımcılar SEC'ten umutlu."Ethereum'un kurucu ortağı olan Vitalik Buterin, gündemden düşmeyen NFT'lerin (bir dijital defterdeki birbirleriyle değiştirilemeyen veri birimi) mevcut amaçları için kullanılmadığını ileri sürdü. Şu an bir kesimin sadece bir gün değerlenme umuduyla NFT aldığını belirten Buterin, NFT'ler için yeterli destek ve iş birliğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi. "Microsoft Başkanı Brad Smith, katıldığı çevrimiçi konferansta kripto paralarla ilgili açıklamada bulundu. Smith, paranın kontrolünün hükümetler ve merkez bankalarının kontrolünde bulunması gerektiğini düşünüyor. Smith, pandeminin dijital dönüşümü hızlandırdığı konusunda hemfikir, ancak bu ilgi düzeyinin sadece piyasaya enjekte edilen paralarla ilgili olduğunu düşünüyor. Smith sözlerine 'Yüzyıllardır bu sistemi hükümetlerin ellerine bırakıyoruz. Ben bu sistemin dünyaya daha iyi hizmet ettiğini düşünüyorum' diye devam etti.

"Glassnode ve CryptoQuant toplayıcıları tarafından yakın zamanda paylaşılan veriler, balinaların devasa miktarda Bitcoin satın aldığını ve madencilerin BTC'lerini nakde çevirmeyi bıraktığını söylüyor. Analitik şirketi CryptoQuant'ın grafiğine göre, 23 Mart'ta finans kurumları Coinbase'den şaşırtıcı miktarda toplam değeri 806.723.000 dolar olan kripto satın aldı. Bunun yanı sıra Glassnode, BTC madencilerinin kriptolarını satmayı bıraktıklarına ve bir rallinin gerçekleşmesini bekliyormuş gibi biriktirmeye başladıklarına inanıyor." (Grafik)


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Bitcoin 50,000 dolardan yukarı döndü (2)
Bitcoin 50,000 dolardan yukarı döndü (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto paralar, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 50,000 dolardan yukarı döndü (2) - Son Dakika Ekonomi


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