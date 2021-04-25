Bitcoin 50,000 doların altında

Analistlerin "fiyat düzeltmesi" ya da "ABD vergi yasasında değişiklik girişimleri" gibi nedenlerle açıkladığı büyük satışlara bağlı olarak Bitcoin 50,000 dolar sınırın altında kalırken, tüm piyasalardaki toplam hacim de 1.81 trilyon dolara kadar geriledi.

Analistlere göre, kripto para piyasalarındaki düşüşün nedenleri arasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazancı vergisini arttırmak için Kongre'ye bir teklif sunacağı söylentileri de bulunuyor. Buna göre Biden, sermaye kazancı vergilerini arttırırsa, yatırımcılar, şu anda ödemeleri gereken verginin iki katını ödemek zorunda kalacak.