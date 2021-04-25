Bitcoin 50,000 doların altında - Son Dakika

Bitcoin 50,000 doların altında

25.04.2021 08:03
Bitcoin 50,000 doların altında, System.String[]

Analistlerin "fiyat düzeltmesi" ya da "ABD vergi yasasında değişiklik girişimleri" gibi nedenlerle açıkladığı büyük satışlara bağlı olarak Bitcoin 50,000 dolar sınırın altında kalırken, tüm piyasalardaki toplam hacim de 1.81 trilyon dolara kadar geriledi.

Analistlerin "fiyat düzeltmesi" ya da "ABD vergi yasasında değişiklik girişimleri" gibi nedenlerle açıkladığı büyük satışlara bağlı olarak Bitcoin 50,000 dolar sınırın altında kalırken, tüm piyasalardaki toplam hacim de 1.81 trilyon dolara kadar geriledi.

Analistlere göre, kripto para piyasalarındaki düşüşün nedenleri arasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazancı vergisini arttırmak için Kongre'ye bir teklif sunacağı söylentileri de bulunuyor. Buna göre Biden, sermaye kazancı vergilerini arttırırsa, yatırımcılar, şu anda ödemeleri gereken verginin iki katını ödemek zorunda kalacak.

Son 24 saat içinde 48,805.28 ve 51,010.05 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.01 düşüşle 49,716.25 dolara inerken, birimin haftalık kaybı yüzde 15.63 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 11 milyar dolar düşüşle 929.06 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.23 düşüşle 2,193.57 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 1.39 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 253.54 milyar dolar düzeyine geriledi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 6.68 düşüşle 487.77 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 1.47 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 74.83 milyar dolara geriledi.Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1.81 trilyon dolar ile geçen hafta indiği 2.0 trilyon doların altında kaldı. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarına gelen satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 89 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden dokuzu düşenler arasındaydı.Toplam 9,439 kripto para biriminin işlem gördüğü 368 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 51.1'ini Bitcoin, yüzde 14'ünü de  Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 133 milyar dolar düzeyindeydi.Finansal Teknoloji ve İnovasyon Derneği'nden (FINTR) yapılan açıklamada, kripto sektöründe yapılacak regülasyon öncesinde, sektörde faaliyet gösteren kurumların dinlenmesi istendi. FINTR açıklamasında, üyeleri arasında dünya ve Türkiye'den kripto borsalarının yer aldığı belirtilerek, kripto sektörü için öneriler şöyle sıralandı: "İlk önerimiz hem şirketlerin hem de kullanıcıların haklarını korumak amacıyla düzenlemelerin yapılması ve lisanslamaya gidilmesi yönündedir. Burada kritik olan ilgili otoritelerin regülasyon çalışmalarında pazardaki oyuncuların görüşlerini almadır. STK'lar üzerinden bir geri bildirim mekanizması kurgulanabilir. Regülasyon sürecinde yurtdışındaki başarılı örneklerin incelenmesi ve Türkiye'ye uyarlanması hedefimiz olmalıdır. "Lisanslama çok önemli bir adım. Bu sayede regülasyonun şartlarını yerine getiremeyen 'merdiven altı' olarak tabir edilebilecek firmaların ayıklanması ve dolandırıcılık vakalarının önlenmesi mümkün olabilir. "Kripto borsaları hacim ve kullanıcı sayısına göre sınıflandırılabilir; bu sınıflandırmaya göre teminat kriterleri, BT yeterlilikleri, denetleme süreçleri belirlenebilir. "Kripto borsaları için güçlü sermaye yapısı şartı yine önemli başlıklardan biri olmalıdır. Kripto para kurumlarının üst yönetimi seçilirken belli kriterlere uyum, tanımlanmış yönetici seviyelerine SPK lisanslama ve belge zorunluluğu gibi şartlar getirilebilir."Bunlara ek olarak, MASAK mevzuatı doğrultusunda güçlü Kimlik Tanıma (KYC) denetimi oluşturulması zorunluluğu getirilmesi hem şirketleri hem de kullanıcıları koruyacaktır. Ayrıca lisanslanan kripto borsalarına bağımsız denetim zorunluluğu getirilerek güvenlik alanı genişletilebilir."FINTR olarak, Avrupa Birliği lisans süreçleri ve diğer ülke örnekleri konusunda bilgi paylaşmaya ve regülasyon kurumlarımızla işbirliği yaparak kullanıcılar için güvenliğin öncelikli olduğu bir çerçeve oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz." (Grafik)


Bitcoin 50,000 doların altında

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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 50,000 doların altında - Son Dakika Ekonomi


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