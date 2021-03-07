Bitcoin 50,000 doların üzerine döndü

ABD'de tahvil faizlerinin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, "Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep" açıklaması sonrasında yüzde 1.55 düzeyine kadar yükselmesinin ardından 50,000 doların altına gerileyen Bitcoin, hafta sonunda gelen genel alımların desteğinde yeniden bu düzeyin üzerine döndü.

Son 24 saat içinde 47,257.53 ve 51,072.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.36 artışla 50,843.78 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 12.39 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 948 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta gördü.