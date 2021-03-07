Bitcoin 50,000 doların üzerine döndü - Son Dakika

Bitcoin 50,000 doların üzerine döndü

07.03.2021 14:04
Bitcoin 50,000 doların üzerine döndü, System.String[]

ABD'de tahvil faizlerinin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, "Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep" açıklaması sonrasında yüzde 1.

ABD'de tahvil faizlerinin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, "Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep" açıklaması sonrasında yüzde 1.55 düzeyine kadar yükselmesinin ardından 50,000 doların altına gerileyen Bitcoin, hafta sonunda gelen genel alımların desteğinde yeniden bu düzeyin üzerine döndü.

Son 24 saat içinde 47,257.53 ve 51,072.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.36 artışla 50,843.78 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 12.39 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 948 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta gördü.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 567.89 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına  yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 15 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden düşen olmadı.Toplam 8,708 kripto para biriminin işlem gördüğü 35,405 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.5'ini Bitcoin, yüzde 12.3'ünü de ikinci sıradaki Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 98.6 milyar dolar düzeyindeydi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasası değerlendirmesinde,  kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yatkınlık gösterdiklerinin aytını çizerek, "JPMorgan'ın yaptığı araştırmaya göre, daha önce kripto paralara yatırım yapmamış kurumsal şirketlerin 5'te 1'inin Bitcoin'e yatırım yapabileceğini ortaya koyuyor. 1,500 kuruluşla yapılan anket sonucunda yüzde 7'lik bir kesim kripto paraların en önemli varlıklardan biri olacağı yönünde düşünceye sahip. Ortak kanaat ise kripto paralarda güvenlik konusunda duyulan endişe. Sadece kurumsallar değil, bireysel yatırımcılar da aynı duyguyu paylaşıyor. Ancak, zaman içerisinde detaylar öğrenildikçe bu durumun ortadan kalkacağı düşünülüyor" dedi ve ekledi: "Powell'ın 'hedeflerimizden hala çok uzak olunduğunu, olası enflasyon artışında sabırlı olmak gerektiğini ve önemli ilerlemenin zaman alacağını' vurgulamasının ardından hisse senedi ve kripto para piyasasında sert düşüşler yaşandı. Hisse senedi piyasası içerisinde de en çok kaybı teknoloji hisseleri yaşadı. Hal böyle olunca Goldman Sachs Yöneticisi Gary Black, Tesla'nın hisse senedi fiyatını ayakta tutmak için Bitcoin'lerini satmasını tavsiye etti."IOTA, Smart Contracts Protocol alfa ve dapps sürümüyle DeFi alanına yaklaşmak üzere. IOTA, alfa sürümünü yayınlamak üzere olduğu için ISCP'nin geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşı oldu. Akıllı sözleşmeler için protokolün önceki "alfa öncesi" sürümünden farklı olarak, alfa, Tangle'a dayalı, izinsiz bir çok zincirli ortamı entegre etti." (Tablo)


Bitcoin 50,000 doların üzerine döndü

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Bitcoin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 50,000 doların üzerine döndü - Son Dakika Ekonomi


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