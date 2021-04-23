Biden'ın vergi planı söylentileri kripto para piyasalarını sarstı, Bitcoin 50 bin doların altını gördü - Son Dakika
BBC

Biden'ın vergi planı söylentileri kripto para piyasalarını sarstı, Bitcoin 50 bin doların altını gördü

23.04.2021 15:17

ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi kanununda bir dizi değişiklik yapma planına ilişkin söylentiler, kripto para piyasalarını derinden sarstı. Haberlerin yayılmasının ardından S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta sert satışlar görüldü. Bitcoin de 2021 yılında ilk kez 50 bin doların altında işlem görürken Ethereum da 2,277.11 dolara geriledi. Gün içinde piyasanın toparlanmasıyla Bitcoin 50 bin dolar düzeyini yeniden gördü.

Biden'ın vergi planında, sermaye kazançları üzerindeki vergileri neredeyse iki katına çıkarmak yer alırken, 1 milyon dolardan fazla kazanan kişilerin yüzde 39,6 vergi ödemesi gibi maddelerin kripto para piyasalarını etkilediği değerlendiriliyor.

Kripto para birimlerinin neredeyse tamamında sert düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta 64 bin 813 doları gören Bitcoin bugün 48 bin 759 dolara kadar geriledi. İkinci büyük kripto para birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,72 düşüşle 2,277.11 doları gördü.

GÜNE YÜZDE 20 DÜŞÜŞLE BAŞLADILAR

Melbourne merkezli borsa acentesi Pepperstone Markets LTD Araştırma Direktörü Chris Weston, Biden'ın yeni vergi planından bahsederek, "Şu an herkes bunu konuşuyor. Ethereum mevcut hareketin simgesi haline geldi" dedi. Piyasa değeri en yüksek 10 kripto para birimi güne yaklaşık yüzde 20 düşüşle başlarken ilerleyen saatlerde toparlanarak yüzde 4 değer kazandı. Böylece düşüş ortalama yüzde 16'ya geriledi. Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 10.40 düşüş yaşadı.

2021'İN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Bitcoin aslında sadece 2021'de bile yüzde 74'lük bir yükseliş yaşamıştı. Bitcoin'in değerinde son dönemde gelen hızlı yükselişte büyük şirketlerin aldığı kararlar da etkili olmuştu. Ethereum ise üç kattan fazla artmıştı. Bitcoin ve Ethereum, ana akım şirketlerin ve büyük yatırımcıların kripto para dünyasına girmesiyle geleneksel yatırım araçlarından büyük ölçüde daha iyi performans gösterdi.

Elon Musk, şubat ayında yaptığı açıklamada elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını ve ileride bu kripto para birimini otomobil satın alımlarında kabul edeceğini açıklamıştı.

"MANİPÜLASYONA AÇIK SPEKÜLATİF BİR YATIRIM ARACI"

Mastercard, bazı kripto para birimlerini ödemelerde kabul etmeyi planladığını açıklarken, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock de Bitcoin'i nasıl kullanabileceğine dair yöntemler araştırdığını duyurdu. Ancak Bitcoin'in bir para birimi olmadığı ve manipülasyonlara açık spekülatif bir yatırım aracı olduğuna dair eleştiriler de yapılıyor.

Türkiye'de ise kripto paraların ödeme hizmetlerinde kullanılması, Merkez Bankası'nın yönetmeliğiyle yasaklandı. Türkiye piyasalarında son olarak kripto para borsası Thodex'in kurucusunun yurt dışına kaçtığı haberleri şok etkisi yarattı.

Biden'ın vergi planı söylentileri kripto para piyasalarını sarstı, Bitcoin 50 bin doların altını gördü

Kripto paralar, Ethereum, Bitcoin, Vergi, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biden'ın vergi planı söylentileri kripto para piyasalarını sarstı, Bitcoin 50 bin doların altını gördü - Son Dakika Ekonomi

BBC

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