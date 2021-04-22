Bitcoin 53,000 dolarda, Ethereum 2,400 doları aştı - Son Dakika

Bitcoin 53,000 dolarda, Ethereum 2,400 doları aştı

22.04.2021 08:02
Bitcoin 53,000 dolarda, Ethereum 2,400 doları aştı, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, madencilerin hesaplama gücünü ifade eden hash oranlarındaki geri çekilme ve kısa pozisyonların artması gibi nedenlerle 52,000 dolara kadar indikten sonra 53,000 doların üzerine toparlandı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, madencilerin hesaplama gücünü ifade eden hash oranlarındaki geri çekilme ve kısa pozisyonların artması gibi nedenlerle 52,000 dolara kadar indikten sonra 53,000 doların üzerine toparlandı. Buna karşılık ikinci sıradaki Ethereum 2,400 doları aşarken, tüm piyasalardaki toplam hacim de 2.0 trilyon doların altına geriledi.

Bitcoin'in tüm piyasalardaki  payı, 2018 ortalarından bu yana, yaklaşık üç yıldır ilk kez yüzde 50.4 düzeyine kadar geriledi. Buna karşılık Ethereum yüzde 13.95 ile yüzde 14 sınırına yükselirken, üçüncü sıradaki Binance Coin'in payı da yüzde 4.22'ye ulaştı. Analistlere göre, son günlerde Bitcoin ve Binance Coin'e karşı değer kazanan Ethereum'un  arzının azalması da kripto paranın fiyatına yukarı yönde baskı uygulayacak.

Bu gelişmelerde, dünyanın ilk Ethereum borsa yatırım fonunun Kanadalı varlık yönetimi firması Purpose Investments tarafından piyasaya sürülmesi de etkili oldu. Purpose CEO'su, "Ethereum'a erişimi demokratikleştiriyor ve Ethereum sahibi olma sürecini her zamankinden daha kolay hale getiriyoruz" dedi.Son 24 saat içinde 52,712.85 ve 56,327.97 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 3.72 düşüşle 53,952.41 dolara inerken, birimin haftalık kaybı yüzde 14.38 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 30 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 6.06 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 3.54 artışla 2,408.23 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 1.12 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 276.78 milyar dolar düzeyine yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 6.72 düşüşle 549.26 dolara gerilerken, haftalık kazancı da yüzde 1.03 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 83.61 milyar dolara geriledi.Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1 trilyon 999 milyar dolar ile yeniden 2.0 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarına gelen alımlar ve toparlanmanın etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 84 birimin değeri düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 9,421 kripto para biriminin işlem gördüğü 369 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 50.4'ünü Bitcoin, yüzde 13.9'unu da  Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 187 milyar dolar düzeyindeydi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomideki toparlanmanın güçlenmesi ve tedarik sorunları nedeniyle bazı sektörlerde fiyatların yükselmesi sonucu ABD ekonomisinin bu yıl geçici olarak 'biraz daha yüksek' enflasyon göreceğini ancak enflasyonun hedefin çok üzerine çıkmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Powell'ın bu açıklaması enflasyon riskinden kaçış arayan bireysel ve kurumsal yatırımcının kripto paralar konusunda harekete geçmesini tetikleyebilir."TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın, 'Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri' raporunda, "Alışık olduğumuz altın ve nakit paralarla karşılaştırıldığı zaman sanal kripto-para olan Bitcoin oldukça yenidir. Getirdiği teknolojiler umut verici ve gelişmeye açıktır" ifadeleri yer aldı. raporda, ayrıca şu ifadelere yer verildi: "'Bitcoin ve alt coin'lerin alternatif para birimine karşılık gelmesi ve herhangi bir otoriteye bağlı olmaması, karapara aklanması ve yasadışı işlemlerde kullanılması gibi eleştirileri beraberinde getirse de mevcut koşullarda dijital para olgusunun varlığı bir tarihsel birikimin başarı aşaması olarak görülmekte ve bu aşamaya ayak uydurmak için çalışmalar ve düzenlemeler yapıldığı bilinmektedir.'"ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, 2026 yılına kadar ajansın yardımında kalacak. Gary Gensler, SEC'in dümeninde beş yıldan fazla zaman geçirecek. 54 senatör Gensler'in görev süresinin tamamı lehine oy verdi."20 Nisan tarihli bir basın açıklamasına göre, dünyanın ilk Ethereum borsa yatırım fonu Kanadalı varlık yönetimi firması Purpose Investments tarafından piyasaya sürüldü. Purpose CEO'su, yeni ürünün ikinci en büyük kripto para birimine erişimi demokratikleştirmek amacını taşıdığını iddia ediyor ve şöyle diyor. Ethereum'a erişimi demokratikleştiriyor ve Ethereum sahibi olma sürecini her zamankinden daha kolay hale getiriyoruz. Yatırımcılar için harika bir gün"Polygon, Tokeny'nin güvenlik jeton platformuna katman 2 verimliliği getiriyorGüvenlik belirteçlerini uyumlu bir şekilde yayınlamak, aktarmak ve yönetmek için bir blok zinciri platformu olan Tokeny Solutions ve Ethereum ölçeklendirme ve altyapı geliştirme platformu olan Polygon, bugün varlık ihraççılarının uyumlu menkul kıymetleri uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir şekilde belirtmelerine olanak tanıyan yeni bir işbirliğini duyurdu. Polygon, Ethereum uyumlu blok zinciri ağlarını oluşturan ve birbirine bağlayan bir katman-2 protokolüdür ve Tokeny, menkul kıymet ihraççılarının varlıklarını tokenize etmeleri için teknoloji sağlıyor." (Grafik)


Bitcoin 53,000 dolarda, Ethereum 2,400 doları aştı

Kripto paralar, Ethereum, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 53,000 dolarda, Ethereum 2,400 doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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