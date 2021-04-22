Bitcoin 53,000 dolarda, Ethereum 2,400 doları aştı

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, madencilerin hesaplama gücünü ifade eden hash oranlarındaki geri çekilme ve kısa pozisyonların artması gibi nedenlerle 52,000 dolara kadar indikten sonra 53,000 doların üzerine toparlandı. Buna karşılık ikinci sıradaki Ethereum 2,400 doları aşarken, tüm piyasalardaki toplam hacim de 2.0 trilyon doların altına geriledi.

Bitcoin'in tüm piyasalardaki payı, 2018 ortalarından bu yana, yaklaşık üç yıldır ilk kez yüzde 50.4 düzeyine kadar geriledi. Buna karşılık Ethereum yüzde 13.95 ile yüzde 14 sınırına yükselirken, üçüncü sıradaki Binance Coin'in payı da yüzde 4.22'ye ulaştı. Analistlere göre, son günlerde Bitcoin ve Binance Coin'e karşı değer kazanan Ethereum'un arzının azalması da kripto paranın fiyatına yukarı yönde baskı uygulayacak.