Bitcoin 54,000 - 55,000 dolar aralığında

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü, özellikle Bitcoin'in altının yerini alabileceğini belirtmesinin ardından gelen satışlarla 54,000 dolar düzeyine inen Bitcoin, bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) tarafından Pazartesi günü düzenlenen zirvede konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bugüne kadar dijital para birimlerinin, "iyi birer değer deposu" olamadıklarını vurguladı ve bu birimlere ilişkin düzenlemelerin henüz olması gerektiği düzeylerde olmadığına dikkat çekti.