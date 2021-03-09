ABD merkezli mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy'nin ardından, Çin merkezli teknoloji şirketi Meitu yaklaşık 40 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aldığını açıklamasıyla, Bitcoin 54,000 dolar sınırına kadar tırmanırken, piyasa hacmi de yeniden 1.0 trilyon doları aştı.

Meitu'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 22.1 milyon dolar tutarında 379.12 Bitcoin ve 17.9 milyon drolar tutarında 15,000 Ethereum satın aldı. Galaxy Digital de, 2021 yılında toplam 32 milyon dolarlık Ethereum satın aldığını açıkladı.