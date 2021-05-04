Bitcoin 55,000 dolara döndü, Ethereum yükselişte

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yükseldiği 59,000 dolar sınırından, piyasalara gelen genel satışların etkisiyle 55,000 dolar düzeyine gerilerken, Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından Ethereum'un haftalık yükselişi yüzde 30'u aştı.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 47'in de altına inerken, Ethereum'un payı da yüzde 17'ye yaklaştı.