Bitcoin 55,000 dolardan döndü - Son Dakika

Bitcoin 55,000 dolardan döndü

10.03.2021 07:33
Bitcoin 55,000 dolardan döndü, System.String[]

Kurumsal alımlarla yeniden yükselişe geçerek 55,724 dolara kadar tırmanan Bitcoin, piyasalara gelen genel satışlarla 54,000 doların altına gerilerken, piyasa hacmi de yeniden 1.0 trilyon doların altına indi.

Kurumsal alımlarla yeniden yükselişe geçerek 55,724 dolara kadar tırmanan Bitcoin, piyasalara gelen genel satışlarla 54,000 doların altına gerilerken, piyasa hacmi de yeniden 1.0 trilyon doların altına indi.

Son 24 saat içinde 53,408.43 ve 55,724.80 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.21 düşüşle 53,563.66 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.79 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 999 milyar dolar ile 1.0 trilyon dolar sınırının hemen altına geriledi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta görmüştü.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.73 düşüşle 1,782.71 dolara gerilerken, haftalık kazancı da yüzde 16.88 düzeyindeydi.Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 659 milyar dolardan, 1 trilyon 649 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına  yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 52 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birim arasındaydı.Toplam 8,763 kripto para biriminin işlem gördüğü 35,737 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.5'ini Bitcoin, yüzde 12.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 132.7 milyar dolar düzeyindeydi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Kadın emekçi, Bitcoin ile bazlama satıyor" başlıklı piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: " Kahramanmaraş'ta gözleme satan Sevim Karadaş, cep telefonlarına indirilen ödeme uygulaması üzerinden QR kod taratılarak Bitcoin ile ödeme alıyor. Özellikle salgın süresince teması sıfıra indirmek isteyen Karadaş, alışverişlerin güvenli ve hızlı olmasından dolayı memnun. Yoğun ilgi gören uygulama anlık kur üzerinden hesaplanıp ücreti ne ise alınıyor."CPA Australia tarafından yayınlanan güncel bir rapora göre, Fransa Merkez Bankası kendi dijital para birimi için Ripple ve XRP'yi düşünerek, Merkez bankasının dijital euroyu geliştirme ve piyasaya sürme konusunda Ripple ve XRP alternatifini düşünüp blockchain devi ile iletişime bile geçtiği belirtildi.^" Norveç'in 180 yıllık şirketi Aker ASA, Bitcoin ve blokzinciri teknolojisine yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirketin, Pazartesi günü ortaklarına yolladığı bilgilendirme notunda, özellikle Bitcoin'e yatırım yapmak için yeni birimin kurulma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.Yönetim Burulu Başkanı Kjell Inge Rokke imzalı bilgi notunda, 58.6 milyon dolar yatırımla kurulacak birime "Seetee AS" adı verildiği belirtildi. Notta ayrıca, Seetee biriminin, açık kaynaklı Bitcoin ödeme sunucularını çalıştırmaya başladığı ve likit varlıklarını Bitcoin'de tutacağı belirtildi ve eklendi: "[Seetee], tıpkı 1990'ların başından beri internetin yaptığı gibi, önümüzdeki birkaç 10 yılı şekillendirecek  bir sektörün tam da ortasında konumlanıyor. Seetee, bildiğimiz şekliyle hayatı itmek, çekmek ve dürtmek için açık bir çağrıyı temsil ediyor." (Grafik)


Bitcoin 55,000 dolardan döndü

Kripto paralar, Ethereum, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 55,000 dolardan döndü - Son Dakika Ekonomi


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