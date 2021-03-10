Bitcoin 55,000 dolardan döndü

Kurumsal alımlarla yeniden yükselişe geçerek 55,724 dolara kadar tırmanan Bitcoin, piyasalara gelen genel satışlarla 54,000 doların altına gerilerken, piyasa hacmi de yeniden 1.0 trilyon doların altına indi.

Son 24 saat içinde 53,408.43 ve 55,724.80 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.21 düşüşle 53,563.66 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.79 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 999 milyar dolar ile 1.0 trilyon dolar sınırının hemen altına geriledi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta görmüştü.