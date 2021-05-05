Bitcoin 55,000 doların altına geriledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ülkesinde kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmesinin ardından gelen satışlarla, Bitcoin yeniden 55,000 doların altına gerilerken, Ethereum da, 3,523.59 dolarlık yeni zirvesinden 3,200 dolar düzeyine döndü.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 45 düzeyine inerken, Ethereum'un payı da yüzde 17 sınırına ulaştı.