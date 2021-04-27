Bitcoin 55,000 doların üzerine döndü

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle gelen alımlarla, Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.0'ten çok artışla 55,000 dolarlık düzeyin üzerine döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.18 artışla 55,150.50 dolara, ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 3.58 artışla 2,579.32 dolara yükseldi.