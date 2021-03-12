Bitcoin 56,500 doların üzerine yükseldi

Bitcoin'i yeni zirveye yaklaştıran etkenlerden birisi de, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs 'ın, kripto para alım satım hizmetlerini yeniden başlatmaya karar vermesi oldu. Goldman Sachs COO'su John Waldron, Bitcoin'e yatırım yapmak isteyenlerin talebini karşılamanın yollarını araştırdıklarını söyledi.

Kurumsal alımlarla yeniden yükselişe geçerek 58,000 doların üzerini gören Bitcoin, 56,500 doların üzerine, ikinci sıradaki Ethereum da 1,800 doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta görmüştü.

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