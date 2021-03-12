Bitcoin 56,500 doların üzerine yükseldi - Son Dakika

Bitcoin 56,500 doların üzerine yükseldi

12.03.2021 08:38
Bitcoin 56,500 doların üzerine yükseldi, System.String[]

Kurumsal alımlarla yeniden yükselişe geçerek 58,000 doların üzerini gören Bitcoin, 56,500 doların üzerine, ikinci sıradaki Ethereum da 1,800 doların üzerine yükseldi.

Kurumsal alımlarla yeniden yükselişe geçerek 58,000 doların üzerini gören Bitcoin, 56,500 doların üzerine, ikinci sıradaki Ethereum da 1,800 doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta görmüştü.

Bitcoin'i yeni zirveye yaklaştıran etkenlerden birisi de, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın, kripto para alım satım hizmetlerini yeniden başlatmaya karar vermesi oldu. Goldman Sachs COO'su John Waldron, Bitcoin'e yatırım yapmak isteyenlerin talebini karşılamanın yollarını araştırdıklarını söyledi.

Goldman Sachs Küresel Piyasalar Birimi Dijital Varlık Başkanı Matt McDermott da geçen hafta yaptığı açıklamada Goldman yatırımcılarının yüzde 40'ının kriptoyla bir tür ilişkisi olduğunu belirtti. Waldron, pandeminin çevrimiçi alışverişleri önemli ölçüde hızlandırdığına işaret ederek, bunun da kripto para ödemelerinde büyük artışa neden olacağına dikkat çekti.Son 24 saat içinde 54,484.59 ve 58,087.24 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.53 artışla 56,655.97 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 20.42 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 57.5 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.91 artışla 1,805.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 21.91 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 207.66 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 724 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına  yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 50 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.Toplam 8,792 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,208 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.3'ünü Bitcoin, yüzde 12.0'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 131 milyar dolar düzeyindeydi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "GrayScale'in yatırım fonu yatırım aldı" başlıklı piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "Digital Currency Group (DCG), GrayScale'in Bitcoin fonunun 250 milyon dolar ederindeki hissesini satın alacağını duyurdu. GBTC fiyatının spot piyasayla olan farkın negatife geçmesi endişeye neden olmuştu. Fiyat farkının %11 dolaylarında izlemesi ise DCG'yi harekete geçirdi. GrayScale'in asıl amacının ise Bitcoin ETF'sini piyasaya sürmek olduğu iddia ediliyor."Ethereum ölçeklendirme sorunları oldukça uzun bir süredir tartışma konusu olan ETH için Vitalik Buterin'den, 'ikinci katman toplama çözümleri, Ethereum'un ağını önümüzdeki birkaç ay içinde 100 kat ölçeklendirebilir' yanıtı geldi. Tabandaki problemlerin iyileştirilmesine yönelik adımların atılması hem yeni aktörler bulmak için hem de Ethereum'a inanan mevcut yatırımcılar için fayda sağlayabilir."Ripple Labs ve şirketin CEO'su Brad Garlinghouse, geçtiğimiz yıl açılan bir davada anlaşma kararı aldı. Dava içeriği YouTube'un XRP dolandırıcılarını engellemediği yönündeydi. Bazı kişiler kimi zaman şirkettenmiş gibi davranıyor, kimi zaman ise ücretsiz XRP dağıtma söylemleriyle oyunlar oynayabiliyordu. Garlinhouse, 'bu platformların çözümün bir parçası olmaları gerektiğini de anlamaya başladıklarını' da ileterek anlaşma yolunu seçti."Dünya çapında 2020 Mart ayından bu yana 10,000'e yakın yeni Bitcoin ATM'si kuruldu ve toplam sayı 16,835 ATM oldu. Makinelerin büyük çoğunluğunun bulunduğu ABD de ise geçen yıldan bu yana ATM sayısı yüzde 177 artarak 13,699'a ulaştı. Bir sonraki en yüksek Bitcoin ATM sayısına sahip ülke olan Kanada'da ise, 1,268 ATM ile dünya çapındaki makinelerin yaklaşık yüzde 7.5'i bulunuyor." (Grafik - Tablo)


Bitcoin 56,500 doların üzerine yükseldi
Bitcoin 56,500 doların üzerine yükseldi

Kripto paralar, Ethereum, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 56,500 doların üzerine yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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