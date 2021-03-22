Bitcoin 57,000 - 59,000 dolar aralığında

Kripto para piyasaları analistlerinin "direnç noktası" diye tanımladıkları 60,000 dolar sınırını aşamayan Bitcoin'in kar satışlarıyla döndüğü 57,000 - 59,000 dolar aralığındaki yatay hareketleri sürüyor.

Son 24 saat içinde 56,005.62 ve 58,198.96 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.10 düşüşle 57,866.90 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 4.05 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 78 milyar dolara geriledi.