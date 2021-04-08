Bitcoin 57,000 dolar düzeyine geriledi

Bitcoin, kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle 60,000 dolar sınırından 57,000 dolara geriledi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi, yeni zirvesini 61,683.86 dolar ile Mart ortasında gördü.

Son 24 saat içinde 55,604.02 ve 58,731.14 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.65 düşüşle 57,051.24 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 3.85 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.06 trilyon dolar düzeyindeydi.