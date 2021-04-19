Bitcoin 57,000, toplam hacim 2.09 trilyon dolarda

Madencilerin Bitcoin ağına harcadıkları tahmini hesaplama gücünü ifade eden hash oranındaki sert düşüş ve ABD'nin "para aklama suçlaması"na hazırlandığına ilişkin savlara dayandırılan nedenlerle sert düşen Bitcoin, hafta sonunda indiği 52,000 dolardan 57,000 dolar düzeyine döndü. Bitcoin'deki sert düşüşle 2.0 trilyon doların altına çekilen toplam piyasa hacmi de 2.09 trilyon dolara döndü.

Analistlere göre Bitcoin'deki bu sert düşüş, "hash oranı"nda yaşanan bir çöküş ve ABD'nin ismi açıklamayan bazı "finans kuruluşlarını" kripto paralarla ilişkili para aklama ile suçlamak üzere olduğu söylentilerinden kaynaklandı.