Bitcoin 57,000, toplam hacim 2.09 trilyon dolarda - Son Dakika

Bitcoin 57,000, toplam hacim 2.09 trilyon dolarda

19.04.2021 07:48
Bitcoin 57,000, toplam hacim 2.09 trilyon dolarda, System.String[]

Madencilerin Bitcoin ağına harcadıkları tahmini hesaplama gücünü ifade eden hash oranındaki sert düşüş ve ABD'nin "para aklama suçlaması"na hazırlandığına ilişkin savlara dayandırılan nedenlerle sert düşen Bitcoin, hafta sonunda indiği 52,000 dolardan 57,000 dolar düzeyine döndü.

Madencilerin Bitcoin ağına harcadıkları tahmini hesaplama gücünü ifade eden hash oranındaki sert düşüş ve ABD'nin "para aklama suçlaması"na hazırlandığına ilişkin savlara dayandırılan nedenlerle sert düşen Bitcoin, hafta sonunda indiği 52,000 dolardan 57,000 dolar düzeyine döndü. Bitcoin'deki sert düşüşle 2.0 trilyon doların altına çekilen toplam piyasa hacmi de 2.09 trilyon dolara döndü.

Analistlere göre Bitcoin'deki bu sert düşüş, "hash oranı"nda yaşanan bir çöküş ve ABD'nin ismi açıklamayan bazı "finans kuruluşlarını" kripto paralarla ilişkili para aklama ile suçlamak üzere olduğu söylentilerinden kaynaklandı.

Cointelegraph'ın haberine göre, madencilerin Bitcoin ağına harcadıkları tahmini hesaplama gücünü ifade eden hash oranı, bazı tahminlere göre neredeyse yarı yarıya azaldı. Hash oranındaki azalma, Çin'in çok sayıda madenciye ev sahipliği yapan Xinjiang bölgesinde iki gün önce başlayan güç kesintisi nedeniyle yaşandı.Habere göre ABD'li düzenleyicilerin ismi açıklanmayan "finans kuruluşlarına" kripto paralar ile ilişkili para aklama suçlamalarıyla dava açacağını duyurdu. Son 24 saat içinde 53,238.33 ve 57,911.55 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 3.19 düşüşle 57,051.08 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 4.45 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 66.6 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 0.14 artışla 2,263.72 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 6.13 ve birimin piyasa hacmi de 262.07 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.93 artışla 527.86 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 1.82 ve birimin piyasa hacmi de 81.76 milyar dolar düzeyindeydi.Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2 trilyon 92.3 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 9,283 kripto para biriminin işlem gördüğü 367 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 50.9'unu Bitcoin, yüzde 12.5'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 269 milyar dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası'nin (TCMB) Cuma günü açıkladığı yönetmelikte, ilk defa hukuki anlamda kripto varlığın tanımı yapılırken, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde yapılmasına 30 Nisan'dan itibaren yasak getirilse de, kripto paraların alımı ya da satımı yasaklanmadı. Kripto paralar, özel şirketlerin işlettiği özel borsalarda alınıp satılıyorlar. TCMB'den yapılan yazılı açıklamada kripto varlıkların herhangi bir düzenlemeye tabi olmaması, değerinin aşırı oynaklık göstermesi, merkezi olmayan yapısı, sahiplerinin bilgisi dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ve yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi gibi risklerin yarattığı tehlikelere dikkat çekildi.TCMB açıklamasında, "Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir" uyarısı yapıldı. (Grafik)


Bitcoin 57,000, toplam hacim 2.09 trilyon dolarda

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto paralar, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 57,000, toplam hacim 2.09 trilyon dolarda - Son Dakika Ekonomi


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